Γιατί πρέπει να ελέγχετε τη βαλίτσα σας πριν φύγετε για το αεροδρόμιο

Ένα ασυνήθιστο περιεχόμενο έκρυβε η βαλίτσα που ελέγχθηκε στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης σε πτήση προς Ορλάντο. Καθώς περνούσε μέσα από το μηχάνημα ακτινών Χ, οι ελεγκτές διέκριναν μέσα στη βαλίτσα, μπουκάλια, ποτήρια κρασιού, ένα ζευγάρι σαγιονάρες και… ένα περίγραμμα γάτας σε φυσικό μέγεθος. Οι αστυνομικοί που άνοιξαν τη βαλίτσα, αντίκρισαν μέσα μια γάτα ζωντανή και «σοκαρίστηκαν», δήλωσε στο CNN η εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου, Λίζα Φάρμπσταϊν. «Είναι σπάνιο να ανακαλύψεις ένα ζωντανό ζώο σε μια τσάντα» είπε, παρόλο που είναι συνηθισμένοι να βρίσκουν σε βαλίτσες που ελέγχονται τα πάντα ακόμα και… όπλα.

Ο επιβάτης, ο οποίος ταξίδευε με την Delta Air Lines, ειδοποιήθηκε να πάει να εξηγήσει το περιεχόμενο της αποσκευής του, και είπε στην TSA ότι «δεν ήταν η γάτα του αλλά ανήκε σε κάποιον άλλο στο σπίτι», πρόσθεσε η Φάρμπσταϊν. Ανέφεραν ότι η γάτα – η οποία βρισκόταν στο πάνω μέρος της βαλίτσας και μάλιστα το τρίχωμά της προεξείχε από το φερμουάρ – είχε μπει στη βαλίτσα χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Λόγω της καθυστέρησης στον έλεγχο, ο επιβάτης έχασε την πτήση του, αλλά έκανε εκ νέου κράτηση για την επόμενη μέρα, χωρίς γάτα. Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας ελέγχου του αεροδρομίου μετά από αυτό το εύρημα, συμβουλεύει τους επιβάτες, να τοποθετούν τα ζώα τους σε θήκη μεταφοράς κατοικίδιων έτσι ώστε κατά τον έλεγχο να μην μπορούν να τρέξουν μακριά. Επίσης συμβουλεύει αν δεν έχουν πάρει στο ταξίδι τα κατοικίδιά τους, να βεβαιωθούν ότι… δεν έχουν πάει μαζί τους για βόλτα.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022