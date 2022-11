Αρκουδάκια BDSM Balenciaga: Σάλος με τα σαδομαζοχιστικά λούτρινα σε παιδιά

Η οίκος Balenciaga ζητά συγγνώμη για τις πρόσφατες διαφημίσεις του, που παρουσιάζουν παιδιά να κρατούν σεξουαλικά αρκουδάκια. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε παρεξήγηση μπορεί να προκάλεσε η καμπάνια μας για τις γιορτές. Οι βελούδινες τσάντες αρκουδάκια δεν θα έπρεπε να προωθούνται σε μια καμπάνια με κεντρικά πρόσωπα τα παιδιά. Μόλις διαπιστώσαμε το μέγεθος του λάθους, κατεβάσαμε αμέσως την καμπάνια από όλες τις πλατφόρμες», έγραψε η εταιρεία στον λογαριασμό της στο Instagram.

This is absolutely disgusting. Balenciaga features toddlers in ads, holding teddy bears in bondage outfits and with a court document about “child porn” partially hidden in the image.

This is criminal & sick. Sexualizing children must be a redline. @KimKardashian – speak out now. pic.twitter.com/lNIdywunlY

