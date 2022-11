Μετανάστες Παλαιοχώρα: Επιστολή Μηταράκη στην Κομισιόν

Με αφορμή το ναυάγιο, στο οποίο σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές που επικαλείται το υπουργείο εμπλέκονται 400 μετανάστες, ο κ. Μηταράκης επισημαίνει στους παραλήπτες της επιστολής Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και Ίλβα Γιόχανσον, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής στην ΕΕ δεν είναι εφικτό να σηκώνουν το ολοένα αυξανόμενο βάρος της μεταναστευτικής κρίσης το οποίο είναι δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους.

Ο κ. Μηταράκης τέλος, επισημαίνει ότι «ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως και να συντονίσει μια πρωτοβουλία μετεγκατάστασης» έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι «η ευθύνη για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα μοιράζεται δικαίως μεταξύ των κρατών μελών».

My urgent letter to @MargSchinas & @YlvaJohansson regarding the rescue of 400 migrants south of Crete. We ask the Commission to immediately undertake and coordinate a relocation initiative, ensuring the responsibility, in saving lives at sea, is fairly shared among Member States. pic.twitter.com/Y6IbqwNAfA

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) November 22, 2022