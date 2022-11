Ευρωκοινοβούλιο χάκερς: Κυβερνοεπίθεση στο site

Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης σήμερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του. Η κυβερνοεπίθεση καταγράφηκε λίγη ώρα αφότου οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο χαρακτηρίζουν τη Ρωσία «κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας». Σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος Ζάουμε Ντουκ έκανε λόγο για «μια επίθεση άρνησης υπηρεσιών (DDOS)» που είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί «μη διαθέσιμος ο ιστότοπος» αυτού του ευρωπαϊκού θεσμού. «Οι ομάδες του Κοινοβουλίου εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το ψήφισμα, εγκρίθηκε σήμερα το ΕΚ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον βάρβαρο και επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι οι εσκεμμένες επιθέσεις και θηριωδίες, που διαπράττονται από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και άλλες δυνάμεις που ελέγχονται από αυτές εναντίον αμάχων στην Ουκρανία, η καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών και άλλες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου συνιστούν τρομοκρατικές πράξεις και εγκλήματα πολέμου. Υπό αυτό το πρίσμα, αναγνωρίζουν τη Ρωσία ως κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας και ως κράτος που «χρησιμοποιεί μέσα τρομοκρατίας».

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.

— Jaume Duch (@jduch) November 23, 2022