Τραμπ τουίτερ: Άσεμνο τρολάρισμα από τον Έλον Μασκ

Ενεργός είναι πλέον εδώ και πολλές ώρες ο λογαριασμός του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής καμία ανάρτηση, γεγονός που υποδεικνύει ότι μπορεί τελικά να εννοεί όσα έχει πει περί απροθυμίας του να επιστρέψει στην πλατφόρμα. Η εκούσια αποχή από το Twitter μπορεί να μην είναι εύκολη υπόθεση για τον Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον την πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του για να επικοινωνεί άμεσα με τον κόσμο, όπως ο ίδιος έλεγε συχνά. Ο λογαριασμός του μπλοκαρίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση του Twitter μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021, που πολλοί θεωρούν ότι υποκινήθηκε από τον 76χρονο, καθώς αρνιόταν πεισματικά επί εβδομάδες να αποδεχθεί την ήττα του στις εκλογές και πόσταρε εμπρηστικά μηνύματα.

Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού του στο Twitter o Τραμπ δημιούργησε το Truth Social, μια «εναλλακτική» πλατφόρμα στην οποία έχει περίπου 5 εκατ. followers, αριθμός που ωχριά μπροστά στους 80 εκατ. που τον ακολουθούσαν στο Twitter. Αν και ο 76χρονος υπονόησε ότι προτιμά να μείνει εκεί που βρίσκεται, ο… πειρασμός είναι μεγάλος για τον Τραμπ που πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022