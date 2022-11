Χριστουγεννιάτικη παρέλαση ΗΠΑ: Τραγωδία, οδηγός έχασε τον έλεγχο οχήματος

Ένα νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή του σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ σε ένα σοκαριστικό δυστύχημα. Το απίστευτο περιστατικό έλαχε χώρα κατά τη διάρκεια της παρέλασης, όταν ο οδηγός οχήματος έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε τη νεαρή κοπέλα. Το όχημα έσερνε ένα άρμα, μέρος της πομπής στην ετήσια χριστουγεννιάτικη παρέλαση. Τα γέλια και η χαρά όμως, έδωσαν απότομα τη θέση τους στον τρόμο και τη φρίκη, όταν το όχημα άρχισε να αναπτύσσει ταχύτητα, καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post. Όπως δείχνουν και τα σχετικά πλάνα, η παρέλαση διεξαγόταν σε κλίμα χαράς και κανείς δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. Στο παρακάτω βίντεο καταγράφεται η στιγμή που γίνεται αντιληπτό ότι το όχημα είναι εκτός ελέγχου και αναπτύσσει ταχύτητα.

«Προσπαθούσαν να μας βγάλουν όλους από τη μέση», δήλωσε στο News & Observer μια από τις χορεύτριες που συμμετείχε στην παρέλαση. «Αλλά δυστυχώς, μίας από τις χορεύτριες δεν μπόρεσε να φύγει από τη μέση».

A truck pulling a float for a holiday parade in North Carolina crashed Saturday, striking and killing a girl participating in the event, news outlets reported. Full story: https://t.co/xpeA9gjl8V pic.twitter.com/WR1xPlFiJc

Ο οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορίες για θάνατο από μηχανοκίνητο όχημα σε βαθμό πλημμελήματος, απρόσεκτη και απερίσκεπτη οδήγηση, ακατάλληλο εξοπλισμό, μη ασφαλή κίνηση και οπλοφορία σε παρέλαση, μετέδωσε το ABC 11. Ένα 14χρονο μέλος της χορευτικής ομάδας, δήλωσε στο ABC ότι το όχημα παραλίγο να χτυπήσει και εκείνη. «Αρχίσαμε να χορεύουμε στην παρέλαση και ξαφνικά ακούσαμε πολλά κορναρίσματα. Και όταν γυρίσαμε πίσω, είδαμε το φορτηγό σχεδόν στην πλάτη μας, οπότε απομακρυνθήκαμε», δήλωσε η νεαρή κοπέλα που διέφυγε του κινδύνου έγκαιρα.

«Οι καρδιές μας είναι βαριές καθώς θρηνούμε την απώλεια του νεαρού κοριτσιού που έχασε τη ζωή του σήμερα στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση του Ράλεϊ», δήλωσε η δήμαρχος του Ράλεϊ.

Βίντεο από το ABC11 δείχνει αστυνομικούς, το προσωπικό της παρέλασης και τους παρευρισκόμενους του πλήθους να κυνηγούν το φορτηγό και τελικά να το σταματούν με τα χέρια.

🚨 NEW VIDEO 🚨 Several people including @raleighpolice officers physically trying to stop the out of control truck at the downtown Raleigh Christmas Parade. One girl hit, hospitalized. Parade canceled. @WRAL @maryannbaldwin pic.twitter.com/XSwJozIu30

— Mark Boyle (@MarkBoyleTV) November 19, 2022