Συρία – Τουρκία Γαμψό Ξίφος: Οι Τούρκοι πήγαν νύχτα και βομβάρδισαν το Κομπάνι

Παρουσία του Τούρκου υπ. Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, στο κέντρο επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε η θανατηφόρα αεροπορική επιδρομή των Τούρκων στη Συρία, με επίκεντρο το Κομπάνι. Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας ηγήθηκε της αεροπορικής επιχείρησης «Γαμψό ξίφος» στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, από όπου δόθηκαν οι εντολές για την επίθεση στη Συρία στις οποίες έξι μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), της οποίας ηγούνται οι Κούρδοι, καθώς και έξι Σύροι στρατιωτικοί, έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένας απολογισμός 12 νεκρών μέχρι στιγμής. Η συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση έρχεται ως αντίποινα στην βομβιστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ακάρ ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, οι οποίες χρησιμοποιούνται «ως βάσεις από τους τρομοκράτες». Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου νωρίτερα, οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στην επαρχία Χαλέπι (βόρεια) και στην επαρχία Χασάκα (βορειοανατολικά). Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της σύμφωνης με τον Χάρτη του ΟΗΕ, αυτοάμυνας, «προκειμένου να εξαλειφθούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις από το βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων και να καταστραφεί η τρομοκρατία στη ρίζα της».

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από του τουρκικό υπουργείο «πολύ ευαίσθητη τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης». Ο Χουλουσί Ακάρ βρέθηκε στο Κέντρο των επιχειρήσεων και αφού ενημερώθηκε από τους επιτελείς ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Γαμψό ξίφος», δίνοντας εντολή για απογείωση των αεροσκαφών.

Αφού χτυπήθηκαν οι στόχοι με ακρίβεια, τα αεροσκάφη επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας και ο Ακάρ απευθύνθηκε στους πιλότους που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση: «Ολοκληρώσατε με επιτυχία την επιχείρηση. Δεν μπορούμε να είμαστε παραπάνω υπερήφανοι. Οι ήρωές μας, οι πιλότοι και όλοι οι σύντροφοί μας στα όπλα, ιδίως οι πιλότοι μας, εκπλήρωσαν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Είμαστε περήφανοι για εσάς. Σας συγχαίρουμε ειλικρινά. Σας ευχόμαστε συνεχή επιτυχία».

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των 85 εκατομμυρίων πολιτών μας και των συνόρων μας και να απαντήσουμε σε κάθε είδους προδοτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο υπουργός Ακάρ, τονίζοντας ότι η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κατά στόχων στο βόρειο Ιράκ και τη βόρεια Συρία από τα μεσάνυχτα σχεδιάστηκε με ευαισθησία και εκτελέστηκε με επιτυχία. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας πρόσθεσε: «Καταφύγια τρομοκρατών, σπήλαια, σήραγγες και αποθήκες καταστράφηκαν με μεγάλη επιτυχία. Το λεγόμενο αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης χτυπήθηκε επίσης και καταστράφηκε με ακρίβεια. Στο στόχαστρο μπήκαν μόνο τρομοκράτες και δομές που ανήκαν σε τρομοκράτες». Ο Ακάρ δήλωσε ότι ο αγώνας συνεχίζεται με την αντίληψη “μάρτυρας αν πεθάνω, βετεράνος αν μείνω” μέχρι να εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρμοκράτης».

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν αρκετές πόλεις στη βόρεια Συρία, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Κομπάνι αργά το Σάββατο, δήλωσαν οι κουρδικές δυνάμεις και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το παρατηρητήριο ανέφερε ότι ο τουρκικός στρατός είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 αεροπορικές επιδρομές στις δύο επαρχίες. Το Κομπάνι, μια πόλη με κουρδική πλειοψηφία στη βόρεια Συρία, κοντά στα τουρκικά σύνορα, καταλήφθηκε από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στα τέλη του 2014, αν και οι Κούρδοι μαχητές τους έδιωξαν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Isis, δέχεται βομβαρδισμούς από τα αεροσκάφη της τουρκικής κατοχής», έγραψε στο Twitter ο Farhad Shami, εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) υπό κουρδική ηγεσία. Η Τουρκία θεωρεί τις κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) – το κύριο μέρος του SDF, προέκταση του παράνομου PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν).

updated#Kobane, the city that defeated ISIS, is subjected to bombardment by the aircraft of the Turkish occupation.

