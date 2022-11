Airbnb φοροδιαφυγή – ΑΑΔΕ: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Τρόπους να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό η απόκρυψη εισοδημάτων που αποκτώνται μέσα από μακροχρόνιες μισθώσεις – τύπου Airbnb – αναζητούν στο υπουργείο Οικονομικών. Στόχος τους, αφενός να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή που “ανθεί” τα τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα και αφετέρου να υψωθεί τείχος ασφαλείας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που ταλανίζει τον κλάδο του τουρισμού και παράλληλα προκαλεί σωρεία διαμαρτυριών. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να περιορίσουν το φαινόμενα και να ενισχυθεί το θεσμικό οπλοστάσιο με νέα νομοθετική παρέμβαση, αν απαιτηθεί.

Επί του παρόντος εκείνο που έχει αποφασιστεί είναι να γίνουν φύλλο και φτερό όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η ΑΑΔΕ ήδη “τρέχει” σειρά ηλεκτρονικών ελέγχων, ενώ γίνεται και μεγάλος αριθμός διασταυρώσεων σε φορολογικές δηλώσεις, στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb και Booking.com αλλά και σε πιστωτικές κάρτες και τραπεζικούς λογαριασμούς, με έναν και μοναδικό στόχο: να αποκαλυφθούν κρυφά εισοδήματα.

Είναι κοινό μυστικό, εξάλλου, ότι είτε κάποιες από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι υποτιμολογημένες, είτε δεν τιμολογούνται καθόλου, δημιουργώντας μία ακόμη εστία “μαύρου χρήματος”. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω καταχωρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αρχή για τους ελέγχους θα γίνει από την ΑΑΔΕ, με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος στα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής” είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών. Για τους φορο-παραβάτες η Εφορία θα “ράψει κουστούμι” έξτρα φόρων και προστίμων που φθάνουν τις 5.000 ευρώ.

Με τις ειδοποιήσεις που θα αποστείλει η ΑΑΔΕ θα ζητάει την άμεση συμμόρφωση των φορολογούμενων. Όσοι δεν προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, είτε δηλώνοντας τον ΑΜΑ ή διευθετώντας τυχόν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, εκτός από την επιβολή του προστίμου των 5.000 ευρώ, θα δουν το ακίνητό τους να διαγράφεται από τις ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες έχουν αναρτήσει και εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους.

