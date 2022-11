Μαχητικό αεροσκάφος FCAS: Προχωράει η συμφωνία Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας

Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία κατέληξαν σε συμφωνία για την έναρξη της επόμενης φάσης της ανάπτυξης ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού αμυντικού πρότζεκτ με εκτιμώμενο κόστος άνω των 100 δις. δολαρίων, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές. Πηγή της γαλλικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι οι αμυντικές βιομηχανίες των τριών χωρών, που θεωρούνταν ως το κύριο εμπόδιο, κατέληξαν πρόσφατα σε συμφωνία για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του πρότζεκτ για το μαχητικό αεροσκάφος Future Combat Air System (FCAS), έκτης γενιάς, που σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες αναμένεται να στοιχίσει περί τα 3,5 δις. ευρώ.

Το μεγάλο ποσό θα μοιραστούν εξίσου η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία. Στο σχέδιο για την έναρξη αντικατάστασης των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale και των γερμανικών και ισπανικών Eurofighters από το 2040 μετέχουν η γαλλική Dassault, η Airbus και η ισπανική Indra. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η τότε καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ είχαν ανακοινώσει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2017 τα σχέδια για το FCAS, που θα περιλαμβάνει ένα μαχητικό αεροσκάφος και μια σειρά συναφών οπλικών συστημάτων, περιλαμβανομένων και drones.

France, Germany and Spain have reached agreement over starting the next phase of the development of a new fighter jet dubbed FCAS.https://t.co/uzLpnRnJJR

— Hindustan Times (@htTweets) November 18, 2022