Black Friday 2022 προσφορές: Η συμβουλή του Τζεφ Μπέζος

Μια δήλωση που εξέπληξε τους περισσότερους έκανε ο ιδιοκτήτης -μεταξύ άλλων και- της Amazon, Τζεφ Μπέζος ενόψει της Black Friday που είναι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου. Ο τέταρτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία στα 118.2 δισεκατομμύρια δολάρια είχε μερικές συμβουλές για τα έξοδα του κόσμου. Οι περισσότερες χώρες του δυτικού κυρίως κόσμου, προετοιμάζονται για την περίοδο αυτή των αγορών – εν μέσω πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα παγκοσμίως. «Αν είστε ιδιώτης και σκέφτεστε να αγοράσετε μια μεγάλη τηλεόραση, ίσως να το καθυστερήσετε, να κρατήσετε τα μετρητά, να δείτε τι θα συμβεί στο μέλλον. Το ίδιο πράγμα θα σας πω και για ένα ψυγείο, ένα νέο αυτοκίνητο, οτιδήποτε άλλο. Απλά αφαιρέστε το ρίσκο από το τραπέζι».

Ο Μπέζος έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξη στο CNN που προβλήθηκε αυτή την εβδομάδα, την ίδια συνέντευξη στην οποία δεσμεύτηκε να χαρίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Γιατί ο Μπέζος έδωσε τη συμβουλή στους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν οικονομία στα μεγάλα έξοδα; «Αν δεν βρισκόμαστε σε ύφεση αυτή τη στιγμή, είναι πιθανό να βρεθούμε σε ύφεση πολύ σύντομα», είπε στη συνέντευξη, συνεχίζοντας ένα προειδοποιητικό tweet του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το οποίο «οι πιθανότητες σε αυτή την οικονομία σας λένε να τα μαζέψετε όλα».

Η Amazon συνέχισε να επιβεβαιώνει ότι απολύει μέρος του προσωπικού της στον τομέα των συσκευών και των υπηρεσιών της -συμμετέχοντας σε έναν αυξανόμενο κατάλογο τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας του Facebook Meta META, -1,57%- που καταργούν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Οι περικοπές θέσεων εργασίας της Amazon θα μπορούσαν να είναι περίπου 10.000, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σίγουρα, ο Μπέζος δεν είναι ο μόνος που ανησυχεί για μια πιθανή ύφεση, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τράπεζες καταπολεμούν το υψηλότερο κόστος αυξάνοντας τα επιτόκια. Η συμβουλή του προκάλεσε γέλια στα social media. Όπως έγραψε στο Twitter ο Joshua Becker, υπέρμαχος του μινιμαλισμού: «Δεν τον άκουσα να αναφέρει ότι απέχει από τις προσφορές της Prime Day ή της Black Friday του Amazon, αλλά συνιστώ να προσθέσετε και αυτά τα στοιχεία στη λίστα σας».

Founder of Amazon recommends Americans delay big-ticket purchases such as new TVs, refrigerators, and cars.

I didn't hear him mention refraining from Amazon's Prime Day deals or Black Friday offers, but I recommend adding those items to your list as well.https://t.co/J1QtNxmVaS

— Joshua Becker (@joshua_becker) November 14, 2022