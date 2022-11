G20 για Ουκρανία: Πλήρης και άνευ όρων αποχώρηση της Ρωσίας

Διχασμός στη G20 για την oι οποίοι δήλωσαν ότι εκφράζουν τη λύπη τους με τους εντονότερους όρους για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η δήλωση των ηγετών της G20 ανέφερε ότι “τα περισσότερα μέλη καταδίκασαν έντονα τον πόλεμο στην Ουκρανία”, απαιτώντας την “πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση” της Ρωσίας από το έδαφος της γειτονικής χώρας. Η αναφορά σε πόλεμο αποτελεί απόρριψη του ισχυρισμού της Ρωσίας ότι συμμετέχει σε “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”. Αλλά ανέφερε επίσης ότι “υπήρχαν άλλες απόψεις και διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση και τις κυρώσεις”, αντανακλώντας τις διαιρέσεις μεταξύ των κρατών της G20 σχετικά με τη Ρωσία. Η δήλωση προειδοποιεί ότι “η χρήση ή η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων είναι απαράδεκτη. Η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κρίσεων, καθώς και η διπλωματία και ο διάλογος, είναι ζωτικής σημασίας. Η σημερινή εποχή δεν πρέπει να είναι η εποχή του πολέμου”.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τονίζεται στην ανακοίνωση, “προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο και επιδεινώνει τις υπάρχουσες αδυναμίες στην παγκόσμια οικονομία – περιορίζει την ανάπτυξη, αυξάνει τον πληθωρισμό, διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνει την ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια και αυξάνει τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας” Το σχέδιο σημείωνε ωστόσο: “Υπήρχαν άλλες απόψεις και διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση και τις κυρώσεις”. Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, αναφέρθηκε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass λέγοντας ότι “η Δύση πρόσθεσε τη φράση “πολλές αντιπροσωπείες καταδίκασαν τη Ρωσία”, [αλλά] σημειώσαμε ότι περιγράφηκαν και εναλλακτικές απόψεις”.

Ο ίδιος αναχώρησε από την Ινδονησία αργότερα μέσα στην ημέρα.

Earlier, I met with G20 and NATO Leaders to discuss the explosion in Eastern Poland near the Ukrainian border.

We offer our full support for and assistance with Poland’s ongoing investigation. pic.twitter.com/KZcWZBo4VI

— President Biden (@POTUS) November 16, 2022