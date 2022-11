Έλον Μασκ: «Είμαι σκληρά εργαζόμενος, από το πρωί ως το βράδυ, 7 ημέρες την εβδομάδα»

«Σκληρά εργαζόμενος» δήλωσε ο Έλον Μασκ σε εμφάνισή του σε συνέδριο, τονίζοντας πως «εργάζεται στο απόλυτο όριο… από το πρωί μέχρι το βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα». Αλλά και η εμφάνισή του αυτή καθ’ εαυτή ήταν λίγο διαφορετική. Ο λόγος; Έγινε μέσω βιντεοκλήσης, με τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτης της Tesla και του Twitter να εμφανίζεται στα σκοτάδια υπό το φως των κεριών. Βέβαια, όπως εξήγησε ο ίδιος, είχε διακοπή ρεύματος. «Πραγματικά, είχαμε διακοπή ρεύματος τρία λεπτά πριν εμφανιστώ» είπε μέσω βιντεοκλήσης στο ακροατήριο του B20 στο Μπαλί. «Γι’ αυτό φαίνομαι έτσι περίεργα στο σκοτάδι» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Έλον Μασκ ακύρωσε το ταξίδι του την τελευταία στιγμή, λόγω έλλειψης χρόνου. Αντ’ αυτού εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης προκειμένου να συζητήσει για τις περιπέτειές του στο Twitter, την Tesla και γιατί οι σήραγγες είναι καλύτερη λύση για την κυκλοφοριακή συμφόρηση από τα ιπτάμενα αυτοκίνητα. Ερωτηθείς πώς νιώθει που έχει γίνει μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, αλλά και για την οργισμένη ανταπόκριση που είχε ως νέος ιδιοκτήτης του Twitter, ο Έλον Μασκ παραδέχθηκε: «Είναι λίγο άβολα». «Το Twitter είναι κατά κάποιον τρόπο μέσο ενημέρωσης, όχι μόνο μέσο ενημέρωσης. Είναι ένα μέσο σε αντίθεση με τα μέσα ενημέρωσης. Πάντως, το σίγουρο είναι πως δεν υπάρχει τρόπος να τους κάνεις όλους ευτυχισμένους».

.@elonmusk at the B20 conference, “I’m sitting here in the dark, surrounded by candles” because of the power outage 😂😂 pic.twitter.com/fot7uQD0CQ

— Alex (@cybrtrck) November 14, 2022