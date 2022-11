Έκρηξη Κωνσταντινούπολη: Ο Σοϊλού εμπλέκει την Ελλάδα στην έκρηξη

Την Ελλάδα εμπλέκει εμμέσως ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού αναφορικά με την πολύνεκρη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. 46 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για την έκρηξη στη λεωφόρο Istiklal της Κωνσταντινούπολης, που προκάλεσε σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Ανάμεσά τους και η Ahlam Albashir, υπήκοος Συρίας, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, «στην ανάκρισή της ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε ως ειδικός αξιωματικός από την τρομοκρατική οργάνωση του ΡΚΚ και ότι μπήκε στην χώρα παράνομα από την Αρφίν». Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «η τρομοκράτης του ΡΚΚ πήρε την εντολή για την Κωνσταντινούπολη από το αρχηγείο που βρίσκεται στο Κομπάνι της Συρίας και παραδέχθηκε ότι πυροδότησε τη βόμβα στις 16:20 της Κυριακής (13/11).

#BREAKING

Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up

He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/XYJWMn2fdQ

— EHA News (@eha_news) November 14, 2022