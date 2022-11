Δένδιας- υπΕΞ Βελγίου: «Η Τουρκία έχει υιοθετήσει ταραχοποιητική συμπεριφορά»

Η Ελλάδα και το Βέλγιο εκφράζονται με μία φωνή και σθεναρά υποστηρίζουν τις κοινές αρχές και αξίες που πρεσβεύουν, διαμήνυσε η Βελγίδα υπουργός Εξωτερικών Χάτζα Λαμπίμπ σε κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Δένδια μετά το πέρας της συνάντησής τους. Αναφερθείσα ειδικότερα στην Τουρκία, είπε πως είναι ένας γείτονας και το γνωρίζει πολύ καλά η Ελλάδα, που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. «Είναι μια συμμαχική χώρα εντός του ΝΑΤΟ και ένας βασικός παίκτης στην περιοχή, που κάποιες φορές, ας το παραδεχθούμε, έχει υιοθετήσει ταραχοποιητική συμπεριφορά στη γειτονιά μας. Αυτό αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο» υπογράμμισε επιπροσθέτως.

Μάλιστα, η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου έκανε ειδική αναφορά στη θετική ατζέντα στην οποία συμφώνησε πέρυσι η ΕΕ σε σχέση με την Τουρκία για να αντιμετωπιστούν αυτές οι εντάσεις και έστειλε το μήνυμα πως παραμένει «αν η Άγκυρα συνεχίσει να είναι προσηλωμένη στους κοινούς μας στόχους, την αποκλιμάκωση και τη συνεργασία». Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει πως διμερώς και στο επίπεδο της ΕΕ, το Βέλγιο είναι υπέρ της συνέχισης των διάφορων πολιτικών επαφών και διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, τις προξενικές υποθέσεις, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τους ξένους τρομοκράτες μαχητές, το μεταναστευτικό, τα οικονομικά και εμπορικά θέματα, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Επίσης, αναφερθείσα στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, η Χάτζα Λαμπίμπ είπε πως ο ίδιος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στις «διμερείς εντάσεις στο Αιγαίο» και γνωστοποίησε ότι εξέφρασε τη θλίψη της γι’ αυτές. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου καταδίκασε τις προκλητικές δηλώσεις και διαμήνυσε πως όλοι πρέπει να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο. Μάλιστα, η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου εξέφρασε την πεποίθηση η «αποκλιμάκωση και ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν αυτού του είδους οι διμερείς διαφορές» και συνεχάρη την Ελλάδα για την εποικοδομητική της στάση σε ό,τι αφορά την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, τονίζοντας ότι οι διενέξεις πρέπει να αποφεύγονται με κάθε κόστος.

Αναφερθείσα στην 104η επέτειο από τον τερματισμό των εχθροπραξιών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Χάτζα Λαμπίμπ είπε πως σήμερα, τόσα χρόνια μετά, αντιμετωπίζουμε έναν πόλεμο και τόνισε πως «μαζί με τους εταίρους μας στην ΕΕ και στο εξωτερικό έχουμε επιβάλει άνευ προηγουμένου κυρώσεις οι οποίες έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να κάνει πόλεμο και επίσης έχουμε προσφέρει υποστήριξη στην Ουκρανία καθώς μάχεται υπέρ της προστασίας της εδαφικής ακεραιότητας και υπέρ της Δημοκρατίας, η οποία έχει το λίκνο της εδώ, αφού γεννήθηκε στη σπουδαία σας χώρα».

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στη «μείζονας εμβέλειας ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος» στην Ουκρανία και προέταξε ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί οι χώρες της ΕΕ κάνουν μια σημαντική στροφή και απομακρύνονται από την εξάρτησή τους από τη ρωσική ενέργεια. «Εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με προμηθευτές ενέργειας αξιόπιστους ούτως ώστε να επιταχύνουμε επίσης και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας» προσέθεσε. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε ότι το Βέλγιο έχει καταστεί σημαντικός διακομετακομιστής ενέργειας στην Ευρώπη και υπογράμμισε πως στα επόμενα χρόνια οι υποδομές για παραγωγή νέων μορφών ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν. Παράλληλα, ανέδειξε τον «σημαντικό ρόλο» που έχει να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ενεργειακή μετάβαση και σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτό, υποστήριξε, μπορούν να συμβάλλουν βελγικές εταιρείες, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά θέματα υποδομών για φυσικό αέριο και υπεράκτια αιολική ενέργεια.

Κατά τη συνάντηση, ο Νίκος Δένδιας και η Χάτζα Λαμπίμπ συζήτησαν ακόμα τρόπους με τους οποίους μπορούν η Ελλάδα και το Βέλγιο να βοηθήσουν να επιταχυνθεί η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξη της χώρας της στην ευρωπαϊκή πορεία τους. Παράλληλα, όμως, ανέδειξε το ζήτημα της «καλύτερης ευθυγράμμισης με τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως της εξωτερικής πολιτικής και θεμάτων ταξιδιωτικών θεωρήσεων» και διαμήνυσε ότι «εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, τότε και η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα στην ενσωμάτωση των χωρών της περιοχής».

Ι welcomed to @GreeceMFA #Belgium FM @hadjalahbib on her 1st visit to🇬🇷

Agenda

🔹Deepening bilateral relations, especially in economy-investments

🔹Εnhancing 🇬🇷🇧🇪 cooperation within🇪🇺, NATO, International Organisations

🔹Situation in🇺🇦 following 🇷🇺invasion, #EasternMediterranean pic.twitter.com/5O7wPKHl2J

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 11, 2022