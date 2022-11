Διαφήμιση στο μετρό Κωνσταντινούπολης: Ο «Έλληνας θεός» εξαγρίωσε τους Ισλαμιστές

Διαφήμιση για το νέο παιχνίδι του PlayStation, God of War Ragnarök, εξαγρίωσε Τούρκους ισλαμιστές, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις από τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Οι διαφημίσεις στο μετρό της Κωνσταντινούπολης, που έκαναν την εμφάνισή τους πριν από μερικές ημέρες, εξαγρίωσαν μία μερίδα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι παρερμήνευσαν τα εικαστικά του παιχνιδιού για προώθηση… Έλληνα θεού. Η σειρά God of War του PlayStation ξεκίνησε το 2005 και είναι μία από τις δημοφιλέστερες της Sony. Στις 9 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το νέο παιχνίδι της σειράς, το God of War Ragnarök, στο οποίο πρωταγωνιστεί και πάλι ο Kratos, ο Έλληνας θεός, που πλέον εξερευνά τη σκανδιναβική μυθολογία.

Φαίνεται πως κάποιοι γνώριζαν εν μέρει την ιστορία του παιχνιδιού, όμως δεν αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται περί φανταστικού χαρακτήρα και απευθείας έβαλαν στο στόχαστρό τους τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για την επιλογή αυτή.

Ekrem İmamoğlu ( engellemiş etiketleyemiyorum ) sözde yunan tanrısı kratos’un resimlerini metrolara astırmış diye iddialar var! Hz. Peygamberimizin (SAV) duasına mazhar olmuş olan Atalarımızın emaneti İstanbul’u kurtarmamıza vesile ol Ya RAB!#ERDOĞANyapar

ALTI MAŞA BAKAR pic.twitter.com/pORjhZKeuN — Murat Şahin (@muratsahin2023) November 7, 2022

Εξαγριωμένοι με τον «Έλληνα θεό» κάποιοι Τούρκοι πολίτες

«Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου έχει φωτογραφίες τού λεγόμενου Έλληνα θεού Kratos στο μετρό! Ω ΚΥΡΙΕ, σώσε την Κωνσταντινούπολη», γράφει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας του Εθνικού Κινήματος Επιβίωσης, Μουράτ Σαχίν, στο Twitter. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναρτώνται αντίστοιχες διαφημίσεις στο μετρό της Κωνσταντινούπολης, αφού το ίδιο είχε γίνει και με προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, το 2010.

DJNDNFNCNFNXNGMXMGMXFMMXVKDMFMDMFMXMFMFNDJSMFNDKFNMDNFNFMFMFMG pic.twitter.com/B8GXv0xZiJ — FREUD ama psikolojisi bozulmuş olan…. (@TalhaAltin3) November 8, 2022

«Τρολάρουν» οι Τούρκοι gamers που γνωρίζουν τη σειρά

Φυσικά, οι παίκτες που γνωρίζουν τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών έκαναν κι εκείνοι τις δικές τους αναρτήσεις. «Δύο θεοί εισέβαλαν στην κονσόλα μου», γράφει, αστειευόμενος, ένας χρήστης.