Emirates Ελευθέριος Βενιζέλος: Τα μαχητικά F 16, η CIA, ο τρόμος

Ένα θρίλερ εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ της Πέμπτης στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, καθώς υπήρξε πληροφορία από τη CIA που έκανε λόγο για έναν ύποπτο επιβάτη αραβικής καταγωγής σε πτήση της Emirates από την Αθήνα. Ευτυχώς το θρίλερ είχε αίσιο τέλος, με την ΕΛ.ΑΣ να ανακοινώνει λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην πτήση ΕΚ 209 της Emirates, που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα για Νέα Υόρκη, ερχόμενη από το Ντουμπάι. Το Boeing 777, που φερόταν να μεταφέρει ύποπτο επιβάτη, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στα Σπάτα, καθώς Γαλλία και Ιταλία αρνήθηκαν να προσγειωθεί εκεί.

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με ύπαρξη ύποπτου ατόμου σε μία από τις δύο πτήσεις γνωστής εταιρείας που αναχωρούσαν απογευματινές ώρες σήμερα (10-11-2022), από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», δόθηκε η εντολή για την επιστροφή της μίας πτήσης και την μη αναχώρηση της έτερης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ασφάλειας Αερολιμένα. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σύνολο των επιβατών, καθώς και στα αεροσκάφη από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να εντοπιστεί το άτομο το οποίο αφορούσε η πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο ύποπτο». Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, για το περιστατικό υπήρξε επικοινωνία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου με τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Το θρίλερ εκτυλίχθηκε σε δύο πτήσεις της Emirates που ξεκίνησαν από την Αθήνα, καθώς μετά από ειδοποίηση της CIA αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω. Οι δύο πτήσεις της Emirates, θα αναχωρούσαν το απόγευμα της Πέμπτης από την Αθήνα, με προορισμό τη Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι, αντίστοιχα. Η CIA πληροφόρησε τις ελληνικές αρχές για ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής που βρισκόταν σε πτήση της εταιρείας από την Αθήνα και αμέσως σήμανε συναγερμός. Η πρώτη πτήση έλαβε εντολή να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη με προορισμό το Ντουμπάι καθηλώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή της.

Οι επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν μαζί με τις αποσκευές τους όπου πέρασαν από αυστηρό έλεγχο, πριν δοθεί άδεια για αναχώρηση, στις 22:06 χθες το βράδυ της Πέμπτης. Οι Αρχές έψαξαν εξονυχιστικά το αεροπλάνο, ελέγχοντας κάθε επιβάτη που βρισκόταν στην πτήση. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και κάποιοι που αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, επειδή φοβήθηκαν με τις τελευταίες εξελίξεις.

Σε βίντεο κατέγραψε επιβάτης του αεροπλάνου της Emirates με τον ύποπτο επιβάτη τη στιγμή που άδειαζε καύσιμα στον αέρα. Το βίντεο, που παρουσιάζει το iefimerida.gr, δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο αδειάζει καύσιμα πριν προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος», μετά από τις πληροφορίες για ύπαρξη ύποπτου ατόμου ανάμεσα στους επιβάτες.

Χρήστης του Twitter ανάρτησε χθες Πέμπτη αρκετά βίντεο, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν τη διαδικασία της απομάκρυνσης των επιβατών από το αεροπλάνο, ενώ αναφέρει επίσης ότι «ο ύποπτος παραμένει καθισμένος και δεν του επιτρέπεται να φύγει από το αεροπλάνο». Επίσης, όπως αναφέρει, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις θέσεις τους οι επιβάτες που ήταν μέσα στο αεροπλάνο από την αρχή της πτήσης.

Στις 17:32 αναχώρησε από την Αθήνα η πτήση EK209 της Emirates με προορισμό τη Νέα Υόρκη με 228 επιβάτες (και ένα βρέφος) και 18 άτομα πλήρωμα. Η πληροφορία από τη CIA, που αξιολογήθηκε ως σοβαρή από την ΕΥΠ, ήταν ότι στο αεροσκάφος επέβαινε ύποπτο άτομο αραβικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα δεδομένα της πτήσης από το FlightRadar, πάνω από τη Σαρδηνία, η πτήση μπήκε σε holding pattern και στη συνέχεια στράφηκε προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία δέχτηκαν να προσγειωθεί το αεροσκάφος στο έδαφός τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει να κάνει κύκλους στον αέρα, αλλά επειδή τα καύσιμα δεν επαρκούσαν, ο πιλότος πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω, ενώ ακολούθησε πορεία αποκλειστικά πάνω από θάλασσα, αποφεύγοντας να πετά πάνω από τη στεριά.

Η πτήση, κατά την επιστροφή της στην Αθήνα, απέφυγε να περάσει πάνω από τη Σικελία ή την Ιταλία, ακόμη και την Πελοπόννησο, όπως φαίνεται στον χάρτη. Ο πύργος ελέγχου έστειλε σήμα στο πλήρωμα, με τα χαρακτηριστικά του υπόπτου προσώπου και μια αντιγραφή του διαβατηρίου. Ακολούθησε έλεγχος, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Υπήρχε όμως ο φόβος ότι το ύποπτο πρόσωπο ταξίδευε με πλαστά στοιχεία. Το αεροσκάφος συνοδευόταν από ζεύγος μαχητικών F-16 της 340 Μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά την επιστροφή του στην Αθήνα. Τα ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν στις 21:09 από τη Σούδα. Η εντολή απογείωσης δόθηκε από το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο, όταν το αεροσκάφος βρισκόταν 120 μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας. Το Boeing 777 προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 21:56.

