Υδρογονάνθρακες Κρήτη – Πελοπόννησος: Άπλωσε καλώδια το Sanco Swift

Ξεκίνησαν σήμερα από την ExxonMobil οι σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» αποκάλυψε ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει: «Έχει ξεκινήσει το πλοίο. Απλώνει τα καλώδια που σέρνει με τα ακουστικά, όπου λαμβάνει επιστροφή των κυμάτων για να μπορεί να προσδιορίσει τις δομές τις γεωλογικές». Η σχετική NAVTEX, που εκδόθηκε την περασμένη Δευτέρα, προβλέπει ότι δεσμεύονται περιοχές στο Ιόνιο Πέλαγος, το Δυτικό Πέλαγος και δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, προκειμένου το πλοίο Sanco Swift να πραγματοποιήσει ανάπτυξη εξοπλισμού και σεισμικές έρευνες.

«Το κοίτασμα το οποίο πιθανολογούμε ότι υπάρχει νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου ίσως είναι η τελευταία ελπίδα που έχει η εξορυκτική βιομηχανία για να να βρει μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης» αποκάλυψε στην ΕΡΤ ο υπουργός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «μέχρι να τρυπήσουμε και να δούμε τι υπάρχει πραγματικά όλα είναι σε επίπεδο εκτιμήσεων». Οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέσουν 2 χρόνια. Βάσει των αποτελεσμάτων τους, η κοινοπραξία θα κρίνει εάν θα προχωρήσουν σε ερευνητική γεώτρηση ή αν θα αποχωρήσει. Αν οι έρευνες κριθούν ικανοποιητικές, η ΕΔΕΥ εκτιμά ότι μέσα στο 2027 θα ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου.

2022- 2024: Σεισμικές έρευνες

2024-2026: Διερευνητικές γεωτρήσεις

2026-2027: Ανάπτυξη κοιτάσματος

2027-2028: Παραγωγή Φυσικού Αερίου

