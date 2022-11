Πούτιν – G20: Δεν θα παραστεί επειδή «φοβάται για απόπειρες δολοφονίας» εναντίον του

Οι ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίες σε βάρος του, φαίνεται πως είναι αυτές που κρατούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και δεν θα του επιτρέψουν να ταξιδέψει στο Μπαλί της Ινδονησίας για τη σύνοδο κορυφής της G20, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ανώτερος πολιτικός αναλυτής. «Οι λόγοι για τους οποίους ο Πούτιν δεν πηγαίνει στην G20 είναι σοβαροί», είπε ο Ρώσος αναλυτής του Κρεμλίνου, Σεργκέι Μαρκόβ, σύμφωνα με τον Indepedent. «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απόπειρας δολοφονίας του Πούτιν από τις ειδικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο αναλυτής.

Οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις προκύπτουν λίγες ώρες μετά την απόφαση απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα, στη δυτική όχθη του Δνείπερου, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής στον πόλεμο στα ουκρανικά εδάφη. Η υποχώρηση αυτή της Ρωσίας συμπίπτει με την ενημέρωση ενός κορυφαίου στρατηγού του αμερικανικού στρατού που αναφέρει ότι περισσότεροι από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είπε, ακόμα, ότι έως και 40.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν επίσης σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της πριν από εννέα μήνες. «Υπήρξε τεράστια ποσότητα πόνου, ανθρώπινου πόνου», πρόσθεσε.

Putin will not go to the G20 summit in Indonesian Bali next week, – Bloomberg.

Instead of him, Russia will send Lavrov to the summit. pic.twitter.com/RSfs1ukwmy

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 9, 2022