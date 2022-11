Οι εκθέσεις της Ρένας Παπασπύρου και της Νίνας Παπακωνσταντίνου για δύο ακόμα εβδομάδες  στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Έως τις 20 Νοεμβρίου έχει τη δυνατότητα το αθηναϊκό φιλότεχνο κοινό να επισκεφθεί στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο τις εκθέσεις δύο σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, της Ρένας Παπασπύρου και τη Νίνας Παπακωνσταντίνου, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. H έκθεση Το πέρασμα του κομήτη: Επεισόδια και εικόνες στην ύλη δίνει την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τον ρόλο της εικόνας στη δουλειά της Ρένας Παπασπύρου, ενώ η Νίνα Παπακωνσταντίνου εξετάζει επισταμένα τη σχέση ανάμεσα στο κείμενο και την εικόνα του, ενώ παράλληλα διερευνά το σχέδιο ως σύνολο σημείων, αποτυπώσεων και ιχνογραφήσεων.

Η έκθεση της Ρένας Παπασπύρου (στο κτίριο Α της Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και συγκεντρώνει έργα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά στο αθηναϊκό κοινό ή έχουν να εκτεθούν πολύ καιρό. Γύρω από την προβολή Το πέρασμα του κομήτη: Επεισόδια και εικόνες στην ύλη συγκροτήθηκε ένας αστερισμός έργων από διάφορες ενότητες και περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, παρουσιάζονται οι πρώιμοι πειραματισμοί της Παπασπύρου με τα μωσαϊκά, τα κεραμίδια και τα τούβλα. Η εικόνα στο έργο της εικαστικού δεν είναι πεπερασμένη ή μετρήσιμη. Αντιθέτως, είναι μια εικόνα δίχως όρια, δίχως κέντρο, μια εικόνα φασματική. Στο έργο της δεν υπάρχει κορνίζα ή κάδρο, ούτε ορθογώνιο πλαίσιο. Τα διαβρωμένα περιγράμματα των εικόνων της εισέρχονται -εισβάλλουν- στον δικό μας κόσμο. Πρόκειται για μια εικόνα εύθραυστη, φθαρτή, έκκεντρη· μια μυθοπλαστική, μεταφορική και σκεπτόμενη εικόνα, που εμπεριέχει μέσα της το παρελθόν και το μέλλον της· μια εικόνα χρονικά ευμετάβλητη και ρευστή. Οι εικόνες της Παπασπύρου αναδεικνύουν το μεγαλείο της λεπτομέρειας και δοκιμάζουν τις δυνατότητες του βλέμματος: υπάρχουν μέσα στην ύλη, αλλά και πίσω από αυτήν, όπως στην περίπτωση του τελευταίου έργου της, «Βρυάξιδος 11 & Ασπασίας».

Η έκθεση της Νίνας Παπακωνσταντίνου (στο κτίριο Β της Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων) περιλαμβάνει τη νέα της δουλειά μαζί με μια επιλογή έργων της τελευταίας εικοσαετίας. O τίτλος είναι δανεισμένος από τα Phantoms, μια σειρά έργων σε αχνό μπλε, που αποτελούν βασικά την κάτω επιφάνεια από τα έργα της σειράς «Βιβλιοθήκη». Μαζί με αυτά τα φαντάσματα της γραφής, που εδώ λειτουργούν ως φανταστικές εικόνες, ως αποκυήματα φαντασίας στο όριο μεταξύ παρουσίας και απουσίας, η καλλιτέχνις παρουσιάζει και άλλα νέα έργα με υπαινικτική διάθεση, όπως το «We Will Not Be Silent», εμπνευσμένο από τα συνθήματα του γυναικείου κινήματος. Η έκθεση “Phantoms” παρουσιάζει ένα σύνολο εννοιών που διέπουν τη δουλειά της Παπακωνσταντίνου από το ξεκίνημά της μέχρι σήμερα. Οι έννοιες αυτές, σύμφωνα με την ίδια, είναι «ο γρίφος και το μυστικό, η σιωπή ανάμεσα στις λέξεις, η ουσία και το νόημα που συνεχώς μας διαφεύγει». «Πρόκειται για μία συνεχή έρευνα για το αποσπασματικό της επικοινωνίας, που όμως ανοίγει χώρο σε άλλες, καινούργιες γραφές και αναγνώσεις» σημειώνει η καλλιτέχνις.

Την επιμέλεια της εκθέσεων υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

Διάρκεια εκθέσεων: έως 20 Νοεμβρίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00 – 19:00, – Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων:

Γερμανικού & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή

Κτίριο Α, Μεταξουργείο

Πληροφορίες: 210 5202420|www.opanda.gr