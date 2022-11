Σελένα Γκόμεζ ντοκιμαντέρ: Τέλος η φιλία της με τη γυναίκα που της έδωσε το νεφρό της

Η Σελένα Γκόμεζ έχει έρθει σε ρήξη με την στενή φίλη της Φράνσια Ραΐσα, όπως φαίνεται μέσα από τα social media των δύο γυναικών. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Daily Mail», η σταρ της Disney, Σελένα Γκόμεζ, ήταν βαριά άρρωστη με ερυθηματώδη λύκο (ασθένεια που προσβάλλει το δέρμα και τα οστά, ενώ συχνά επηρεάζει και εσωτερικά όργανα όπως τα νεφρά, του πνεύμονες και την καρδιά) όταν η στενή της φίλη και ηθοποιός Φράνσια Ραΐσα, προσφέρθηκε να δωρίσει το νεφρό της και υποβλήθηκαν οι δύο στη δύσκολη διαδικασία μεταμόσχευσης το 2017.

Η Σελένα Γκόμεζ περιέγραψε λεπτομερώς τους αγώνες της για την υγεία της στο ντοκιμαντέρ της που μόλις κυκλοφόρησε, «My Mind & Me», αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην 34χρονη Φράνσια Ραΐσα, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Rolling Stone», η Σελένα Γκόμεζ ονόμασε την Taylor Swift ως τη μόνη διάσημη φίλη της στη βιομηχανία. Σημειώνεται ότι η Ραΐσα είναι λατίνα ηθοποιός με μια σειρά από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές συμμετοχές, όπως το «Bring It On: All or Nothing», «The Secret Life of the American Teenager» και το «Grown-ish». Η Φράνσια Ραΐσα έκανε unfollow της Σελένα Γκόμεζ στο Instagram μετά την δημοσιοποίηση του ντοκιμαντέρ. Η 34χρονη ηθοποιός ήταν τόσο ενοχλημένη από την ατάκα της Γκόμεζ σχετικά με την Taylor Swift, και σχολίασε σαρκαστικά τη λέξη «ενδιαφέρον», κάτω από την ενότητα σχολίων σε ανάρτηση του «E!news». Στη συνέχεια διέγραψε το σχόλιο.

Selena Gomez’s kidney donor Francia Raisa reportedly reacted to her saying that Taylor Swift is her only real friend in the [music] industry: “Interesting” pic.twitter.com/5B0rYkPfWl — Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2022

«Η μόνη μου φίλη στη βιομηχανία είναι η Taylor Swift»

Παράλληλα, την Κυριακή (6/11), η Σελένα Γκόμεζ άφησε ένα σοκαριστικό σχόλιο που συζητήθηκε έντονα από τους θαυμαστές της κάτω από ένα βίντεο στο TikTok, που έδειχνε πως η Ραΐσα την έκανε unfollow μετά τη μη αναφορά του ονόματός της στο ντοκιμαντέρ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη που δεν αναφέρω κάθε άτομο που γνωρίζω». Πάντως η Γκόμεζ ακολουθεί ακόμη την Ραΐσα στο Instagram. «Ποτέ δεν ταίριαξα με μια ωραία ομάδα κοριτσιών που ήταν διασημότητες. Η μόνη μου φίλη στη βιομηχανία είναι πραγματικά η Taylor Swift», δήλωσε η Σελένα Γκόμεζ στο περιοδικό «Rolling Stone» την περασμένη εβδομάδα. Η Σελένα Γκόμεζ τόνισε επίσης στο «Rolling Stone» για την μεταμόσχευση νεφρού που έκανε το 2017, ωστόσο δεν τόνισε στις αναφορές της, ότι η Ραΐσα ήταν ο δότης της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Η μάχη με τον ερυθηματώδη λύκο και η δωρεά νεφρού από την Ραΐσα

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε στο ντοκιμαντέρ της για την σκληρή μάχη που έδωσε καθώς πάλευε με την επιδείνωση των συμπτωμάτων του ερυθηματώδη λύκου που είχε, ενώ σε κάποιο σημείο ξέσπασε και σε κλάματα. Η Σελένα και η Φράνσια είναι φίλες για πάνω από 10 χρόνια και μάλιστα στο παρελθόν έχουν αναφερθεί η μία στην άλλη ως «αδελφές». Τον Ιούλιο, η Φράνσια μίλησε για το πώς χρειάστηκε να αλλάξει τη διατροφή της, αφού δώρισε ένα νεφρό της στη Σελένα, η οποία πάσχει από τον ερυθηματώδη λύκο. «Επειδή έχω μόνο ένα νεφρό και λειτουργεί ως φίλτρο για το σώμα μου, δεν μπορώ να καταναλώνω τόσες πολλές πρωτεΐνες. Τρώω πολύ -ξέρω ότι είμαι αδύνατη, αλλά τρώω- οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανησυχία για μένα όταν μίλησα με τον γιατρό», δήλωσε στο «Yahoo Life» η 34χρονη ηθοποιός.

“Sorry I didn’t mention every person I know.” — Selena Gomez on a TikTok video about her documentary and Francia Raisa unfollow on Instagram. pic.twitter.com/ktU0YviF2Y — Selena Charts (@selenachartsbr) November 6, 2022

Το ευχαριστήριο δημοσίευμα της Σελένα και η μεταγενέστερη κόντρα τους

Όταν η Ραΐσα ανακοίνωσε το «δώρο ζωής» που θα έκανε στη φίλη της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σελένα μοιράστηκε μια φωτογραφία της ίδιας και της Φράνσια σε διπλανά κρεβάτια νοσοκομείου γράφοντας ένα θερμό ευχαριστώ. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πώς μπορώ να ευχαριστήσω την όμορφη φίλη μου Φράνσια Ραΐσα», έγραψε η Σελένα στο Instagram. «Μου έκανε το υπέρτατο δώρο και τη μεγαλύτερη θυσία δωρίζοντας μου το νεφρό της. Είμαι απίστευτα ευλογημένη. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ αδελφούλα». Μόλις ένα χρόνο μετά τη δωρεά νεφρού, οι δύο τους λέγεται ότι είχαν διαμάχη, με τη Ραΐσα να έχει θέμα με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής της Γκόμεζ και την συχνή κατανάλωση αλκοόλ, μετά την επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρού.