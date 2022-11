Φωτιά Ντουμπάι: Τρόμος από φωτιά σε 35ώροφο ουρανοξύστη

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία 35 ορόφων στο Ντουμπάι, κοντά στο Burj Khalifa, με τις Αρχές να μην έχουν επιβεβαιώσει ακόμη κανέναν τραυματισμό. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 2.20 π.μ., εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο. Η πυρκαγιά έσβησε μέχρι την αυγή, ενώ μαύρα σημάδια είναι ορατά. Το κτίριο αποτελεί μέρος μιας σειράς πύργων με την ονομασία 8 Boulevard Walk από την Emaar, τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος κατασκευάστρια εταιρεία στο εμιράτο. Μιλώντας στον «Εθνικό Κόσμο», η Bindu Rai, η οποία μένει απέναντι από το κτίριο, δήλωσε: «Η μητέρα μου ξύπνησε όταν ξεκίνησε η φωτιά, καθώς ολόκληρο το δωμάτιό της ήταν φωτισμένο.

«Το κτίριό μου βλέπει στη Λεωφόρο 8 και, απ’ ό,τι μας φάνηκε, η αριστερή πλευρά του κτιρίου είχε πάρει φωτιά από πάνω μέχρι κάτω. Η φωτιά είχε εξαπλωθεί μέσα σε δύο διαμερίσματα που βρίσκονταν κάπου στη μέση του δρόμου. Για το υπόλοιπο κτίριο, περιορίστηκε στο εξωτερικό». Η πυρκαγιά δεν έγινε αμέσως αντιληπτή από την αστυνομία του Ντουμπάι και την πολιτική προστασία. Το Dubai Media Office και η Emaar δεν εξέδωσαν δηλώσεις σχετικά με την πυρκαγιά, ενώ οι πολυάριθμες πυρκαγιές σε κτίρια του Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια. Υπήρξαν, επίσης, ανησυχίες σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων.

JUST IN: Fire races up high-rise near world's tallest building in Dubai, United Arab Emirates A fire broke out early Monday morning at a 35-story high-rise building in Dubai near the Burj Khalifa, the world’s tallest building. pic.twitter.com/Rejm8Imabj — Eons Intelligence (@eonsintelligenc) November 7, 2022

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar's high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇱🇩🇪 (@TreasChest) November 7, 2022