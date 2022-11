Έκλειψη σελήνης 8 Νοεμβρίου: Η τελευταία μέχρι το 2025, τι είναι το «φεγγάρι του κάστορα»

Την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ολική σεληνιακή έκλειψη, η οποία θα φτάσει στο μέγιστο σημείο της το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, οπότε δεν θα είναι ορατή από τη χώρα μας. Θα είναι η τελευταία ολική έκλειψη του φεγγαριού έως τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με το «Sky & Telescope». Η έκλειψη θα είναι ορατή, μεταξύ άλλων, από την Ανατολική Ασία, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς επίσης από τμήματα της Βόρειας και Νότιας Αμερικής και της Ρωσίας. Μια σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη σχηματίζουν σχεδόν μια ευθεία γραμμή στο διάστημα, ένα φαινόμενο γνωστό ως συζυγία. Το φεγγάρι γλιστρά σταδιακά στη σκιά του πλανήτη μας και ο σεληνιακός δίσκος αλλάζει χρώμα.

Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα (περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας) θα υπάρξει πανσέληνος, που οι Ινδιάνοι των ΗΠΑ ονόμαζαν «φεγγάρι του κάστορα», επειδή αυτή την εποχή οι κάστορες χτίζουν τα φράγματα τους και επίσης τότε έμπαιναν οι παγίδες για το κυνήγι τους. Η Σελήνη θα φαίνεται «γεμάτη» τόσο το βράδυ της Δευτέρας όσο και της Τρίτης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ο μακρινός πλανήτης Ουρανός θα βρεθεί στην κοντινότερη απόσταση του από τη Γη και θα φωτίζεται από τον Ήλιο, οπότε θα είναι φωτεινότερος από κάθε άλλη στιγμή του έτους. Έτσι, θα φαίνεται στον ουρανό όλη τη νύχτα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους έχουν στην κατοχή τους τηλεσκόπιο.

NEWS 🚨: On Tuesday (11/8), the Earth, sun, and moon will align, and create a Blood Moon eclipse

The last total lunar eclipse until 2025 pic.twitter.com/k4lQpeXaqx

— Latest in space (@latestinspace) November 6, 2022