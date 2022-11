Έμεινε φυτό από ιατρικό λάθος: Η υπόθεση του Ρόχας που πήγε για επέμβαση ρουτίνας στο γόνατο

Τραγική έκβαση είχε μία επέμβαση ρουτίνας στο γόνατο για τον τότε 27χρονο Carlos David Castro Rojas, ο οποίος έμεινε «φυτό». Η οικογένεια του Rojas θα πάρει αποζημίωση 21 εκατομμυρίων αλλά ο πόνος της μητέρας του δεν μετριάζεται από τα χρήματα. Όπως αναφέρει η New York Post, ο 27χρονος, που μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βενεζουέλα, έσπασε το πόδι του το 2017, όταν έπεσε από μια σκάλα ενώ ήταν στη δουλειά του και κρεμούσε τα φώτα σε χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Rojas εισήχθη στο Baylor University Medical Center για χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος στην αριστερή κνήμη. Η επέμβαση αναμενόταν να διαρκέσει μόλις 2 ώρες και είναι από αυτές που θεωρούνται «επεμβάσεις ρουτίνας».

«Την προηγούμενη ημέρα μου είπε ότι ήταν μια απλή επέμβαση» είπε στο δικαστήριο για την υπόθεση του 27χρονου, μέσω βίντεο. Όμως, τα πράγματα πήραν απροσδόκητη τροπή και ο Rojas υπέστη υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, μια εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται στην έλλειψη ροής αίματος και οξυγόνου στον εγκέφαλο και δεν ξύπνησε ποτέ μετά την επέμβαση. «Φαίνεται ότι υπέστη χαμηλή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της επέμβασης που σταμάτησε την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλό του» δήλωσε ο Bruce Steckler, δικηγόρος της οικογένειας Rojas. «Όταν ο εγκέφαλος δεν αιματώνεται, πεθαίνει» προσέθεσε.

