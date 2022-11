Σακελλαροπούλου Ουκρανία: «Συγκλονίστηκε με αυτά που είδε», είπε ο δήμαρχος του Ιρπίν

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη σημερινή της επίσκεψη στην Ουκρανία, συνάντησε τον Ουκρανό αξιωματούχο και δήμαρχο του Ιρπίν, Ολεξάντρ Μαρκούσιν. Ο ίδιος έδωσε λεπτομέρειες για την επαφή του με την Ελληνίδα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα social media. Σε ανάρτησή του στο Telegram και στο Twitter, ο Μαρκούσιν ανέφερε πως κάλεσε τη Σακελλαροπούλου να βοηθήσει στη στεγαστική ανοικοδόμηση της πόλης: «Σήμερα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την Πρόεδρο της Ελλάδας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας της στην Ουκρανία, επισκέφθηκε και το Ιρπίν. Της μίλησα για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην κοινότητά μας, για τον αγώνα και τη νίκη μας. Φυσικά, αξιοποιώντας την ευκαιρία, ζήτησα τη βοήθεια της Ελλάδας για την ανοικοδόμηση του στεγαστικού αποθέματος του Ίρπιν».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό δήμαρχο, η Σακελλαροπούλου σοκαρίστηκε από το μέγεθος της καταστροφής: «Ελπίζω λοιπόν ειλικρινά ότι θα λάβουμε και από την Ελλάδα υποστήριξη για την αποκατάσταση της πόλης μας». Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της, η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη στις πληγείσες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς πόλεις Μποροντιάνκα, Μπούτσα και Ιρπίν, όπου είχε συνομιλίες με τις τοπικές αρχές και κατοίκους.

Today I had the opportunity to talk with the President of Greece @PresidencyGR,who also visited Irpin as part of her working visit to Ukraine.@PresidencyGR was shocked by the extent of the destruction of the city,and I hope that we will receive support from 🇬🇷 in the restoration pic.twitter.com/2gpJi97IJ8

