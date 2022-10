Instagram έπεσε: Προβλήματα στη λειτουργία

Προβλήματα με τη λειτουργία των λογαριασμών τους αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες του Instagram ανά τον κόσμο, οι οποίοι ενημερώνονται «πως ο λογαριασμός τους έχει ανασταλεί». Συγκεκριμένα, οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούσαν να συνδεθούν και αντ’ αυτού έβλεπαν ένα μήνυμα που ανέφερε ότι «ο λογαριασμός τους είχε ανασταλεί». «Αναστείλαμε τον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022», τονιζόταν στην ειδοποίηση, με την επισήμανση πως αυτό γινόταν λόγω «παραβίασης των όρων της κοινότητας».

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022