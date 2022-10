Γκουαρδιόλα για Ντε Μπρόινε: «Έχουμε κάνει τα πάντα εκτός από το να κοιμηθούμε μαζί»

Ο Καταλανός τεχνικός ήταν κεφάτος μετά την επικράτηση της ομάδας του κόντρα στην Λέστερ με την υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Βέλγου μεσοεπιθετικού. Όταν ρωτήθηκε για την απόδοση του Κέβιν Ντε Μπρόινε τόνισε πως ακριβώς επειδή τον γνωρίζει πολύ καλά λόγω της συνύπαρξής τους στην ομάδα για επτά χρόνια, ξέρει πότε δίνει αυτά που πρέπει και πότε μπορεί να δώσει παραπάνω. Για να τονίσει το πόσο καλά τον γνωρίζει είπε πως στα επτά αυτά έτη έχουν κάνει τα πάντα οι δύο τους εκτός από το να κοιμηθούν μαζί, με την αίθουσα να ξεσπάει σε γέλια. Στο παιχνίδι με την Λέστερ ήταν αυτός ακριβώς που έπρεπε όχι μόνο λόγω του γκολ, αλλά επειδή ήταν πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι.

«Επτά σεζόν μαζί. Έχουμε κάνει τα πάντα εκτός από το κοιμηθούμε μαζί. Έχουμε κάνει τα πάντα, τα πάντα. Γι’ αυτό τον ξέρω τόσο καλά. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει την γνώμη μου σχετικά με το τι έχει γι’ αυτή την ομάδα και για μένα προσωπικά. Αλλά έχω το καθήκον λόγω της δουλειάς μου να λέω πως θέλω περισσότερα (από κείνον). Θέλω αυτόν τον Κέβιν. Χρειαζόμαστε αυτόν τον Κέβιν. Στο παιχνίδι απέναντι στην Μπράιτον σκόραρε ένα υπέροχο τέρμα. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι απλώς ένα γκολ. Μπορεί να το κάνει και με κλειστά ματια. Το κάνει φυσικά. Αλλά χρειαζόμαστε την τόσο μεγάλη συμμετοχή του στο παιχνίδι και σήμερα ήταν αυτή ακριβώς η περίπτωση».

