Νεκρή Ρωσίδα δημοσιογράφος: Μυστήριο ο θάνατος της Σβετλάνα Μπαμπάγιεβα

Νεκρή από «αδέσποτη σφαίρα» έπεσε γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφος σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στην Κριμαία, μία γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του Πούτιν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας. Ο λόγος για την 50χρονη Σβετλάνα Μπαμπάγιεβα που βρήκε τραγικό και ανεξήγητο θάνατο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών εκδηλώσεων σκοποβολής στην πρωτεύουσα της χερσονήσου, τη Συμφερούπολη.

Ο μυστηριώδης πυροβολισμός ερευνάται από στρατιωτικούς και όχι από πολιτικούς-κρατικούς ερευνητές και συγκεκριμένα από τη 534η Στρατιωτική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, ενώ δεν δόθηκαν επίσημα περισσότερες λεπτομέρειες για το παράξενο δυστύχημα. Πηγές αναφέρουν στο κανάλι Cheka-OGPU στο Telegram πως η Ρωσίδα δημοσιογράφος φέρεται να σκοτώθηκε από σφαίρα του δικού της όπλου, γεγονός που δεν μπορεί να επιβεβαιωθει προς το παρόν.

Svetlana Babayeva, head of Russian propaganda- MIA Rossiya Segodny (RIA Novosti, SPUTNIK), former editor-in-chief of https://t.co/q2gc2Y95UL in Simferopol, died in an accident at one of the training grounds in Crimea, where she was engaged in military sports shooting. pic.twitter.com/ahMRAaSLdM

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 28, 2022