Nord Stream εκρήξεις: Το βρετανικό Ναυτικό κατηγορεί η Μόσχα

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε σήμερα ότι “εκπρόσωποι” μονάδας του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας ανατίναξαν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Θάλασσα της Βαλτικής. Το ρωσικό υπουργείο δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτόν, ενώ λίγες ώρες αργότερα, η Βρετανία διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντας τους “ψευδείς ισχυρισμούς σε επική κλίμακα”. “Για να αποσπάσει την προσοχή από τον καταστροφικό χειρισμό της παράνομης εισβολής στην Ουκρανία, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας καταφεύγει στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών επικής κλίμακας”, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου σε ανάρτηση στο Twitter “Αυτή η τελευταία επινοημένη ιστορία λέει περισσότερα για τις διαφωνίες εντός της ρωσικής κυβέρνησης παρά για τη Δύση”, πρόσθεσε.

“Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέλη αυτής της μονάδας του Βρετανικού (Βασιλικού) Ναυτικού συμμετείχαν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου φέτος, ανατινάζοντας τους αγωγού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale

This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022