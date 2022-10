Δίδυμα με διαφορετικό χρώμα: Η απίστευτη περίπτωση Βρετανίδας

Όταν οι γιατροί είπαν στη Τζέιντ Μπάκιγχαμ, 25 ετών, ότι έχει δύο μήτρες, φοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιήσει το όνειρό της να γίνει μαμά. Μετά από τέσσερις αποβολές που είχαν προηγηθεί, ήταν νευρική καθ′ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά αφού οι γιατροί της είπαν ότι τα δίδυμα μεγαλώνουν σε χωριστές μήτρες. Η νεαρή βρετανίδα, διαγνώστηκε με δύο μήτρες σε ηλικία 17 ετών κι έκτοτε οι γιατροί ανέφεραν ότι είχε λίγες πιθανότητες να γίνει μητέρα. Παρόλα αυτά, το 2016 έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, ενώ το επόμενο έτος το 2017 έμεινε έγκυος για δεύτερη φορά, αναφέρει η Daily Mirror.

Η Λάνι και ο Λάβελ, τεσσάρων ετών σήμερα, σχηματίστηκαν από ξεχωριστά ωάρια και μεγάλωσαν με τους δικούς τους ομφάλιους λώρους και σάκους. Κάποια στιγμή το ένα σταμάτησε να μεγαλώνει. Έτσι, η Τζέιντ έπρεπε να επιλέξει εάν θα γεννούσε πρόωρα, όπου υπήρχαν πιθανότητες να σωθούν και τα δύο (αλλά και να πεθάνουν ταυτόχρονα) ή να γεννήσει κανονικά, αλλά τότε θα έχασε σίγουρα το ένα. «Οι γιατροί είπαν ότι είχαμε δύο επιλογές: είτε θα γεννήσω και τα δύο στις 22 εβδομάδες, αλλά μπορεί να μην επιβιώσουν ή θα συνεχίσω και η κόρη μου μπορεί να μην επιβιώσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν σε δύσκολη θέση, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να συνεχίσω. Αποφάσισα λοιπόν, να συνεχίσω την εγκυμοσύνη και ήλπιζα ότι και οι δύο θα ήταν εντάξει, ήταν μια τόσο ανήσυχη στιγμή», πρόσθεσε στη συνέχεια. Λίγες ημέρες αργότερα μπήκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νότιγχαμ, όπου γέννησε φυσιολογικά τα δύο παιδιά της. Όμως λίγους μήνες μετά, παρατήρησε ότι το δέρμα στο κοριτσάκι άρχισε να γίνεται σκούρο.

«Όταν τα μαλλιά της Λάνι άρχισαν να μεγαλώνουν, παρατήρησα ότι είχε υπέροχες σκούρες μπούκλες και ο Λάβελ είχε ξανθά μαλλιά και πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα. Μερικές φορές όταν είμαστε έξω και οι άνθρωποι ρωτούν για αυτά, δεν πιστεύουν ότι είναι δίδυμα και μερικές φορές τους δείχνω μια φωτογραφία όταν γεννήθηκαν», είπε η 25χρονη. «Ως νεογέννητα έμοιαζαν αλλά μετά από μερικούς μήνες άρχισαν να φαίνονται ο διαφορετικός τόνος και τα χαρακτηριστικά του δέρματός τους».

https://t.co/B9wawyRhOv 'My twins have different skin colours as I've got two wombs – people don't believe me' https://t.co/ACjOnSh81X #News pic.twitter.com/c7Bvic8Ww9

— Steve Shelby (@sb82uk) October 18, 2022