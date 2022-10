Ο δρόμος του θανάτου: Τρομάζουν ακόμα και οι πιο έμπειροι οδηγοί

Τις περισσότερες φορές τα ταξίδια με το αυτοκίνητο αποδεικνύονται αναζωογονητικά και ιδιαίτερα χαλαρωτικά, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να αποδράσουν από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να επανασυστηθούν με τη φύση. Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιες διαδρομές που, μολονότι είναι προικισμένες με ατελείωτη ομορφιά, εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους και ως εκ τούτου απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Tas Yolu, ο «Πέτρινος Δρόμος» ο οποίος βρίσκεται στην επαρχία (Erzincan) στην Ανατολική Τουρκία, ανάμεσα στις πόλεις Kemaliye και Divriği (στα ελληνικά Τεφρίκη). Η κατασκευή του δρόμου δεν αποτέλεσε μια εύκολη υπόθεση, όπως μαρτυράται και από τα 132 χρόνια που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, η κατασκευή του ξεκίνησε το 1870, στο πλαίσιο μίας προσπάθειας των ντόπιων να συνδέσουν την περιφέρεια Kemaliye με την Κεντρική Ανατολία.

Επικουρούμενοι από το κράτος, οι ντόπιοι άρχισαν να σμιλεύουν με πρωτόγονα εργαλεία τους βράχους του «Σκοτεινού Φαραγγιού» (Karanlik Kanyon), καταφέρνοντας να δημιουργήσουν – σε πρώτη φάση – ένα μονοπάτι, το πλάτος του οποίου παρείχε πρόσβαση μόνο στους πεζούς. Με μήκος 7 χλμ. ο δρόμος σήμερα ενδείκνυται για όσους αναζητούν την περιπέτεια, μιας και έχουν την ευκαιρία να συστηθούν με τους επιβλητικούς βράχους ύψους 500 μέτρων που «κρέμονται» πάνω από τους οδηγούς και πλαισιώνουν τον ποταμό Ευφράτη.

