Τσιτσιπάς – πατέρας: H ανάρτηση μετά το άγριο ξέσπασμα

Σε μια αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μία ημέρα μετά τον τσακωμό με τον πατέρα του εν μέσω του αγώνα με τον Νόβακ στο open της Βιέννης. Ο Έλληνας τενίστας με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter εξέφρασε τα όσα νιώθει και πολλοί θα μπορούσαν να το συνδέσουν με όσα έγιναν χθες, στην αναμέτρηση με τον Νόβακ.

«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος», έγραψε ο Τσιτσιπάς, μόλις λίγες ώρες μετά το ξέσπασμά του εναντίον του πατέρα του.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 27, 2022