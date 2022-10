Διαλεκτική – Elon Musk: Τι σημαίνει, ο Μπαμπινιώτης εξηγεί

“Μέσα από τα ελληνικά ο Ελον Μασκ δίνει την αρχική προέλευση της λέξης. Αυτό για μένα ως ανάγνωση σημαίνει ότι επιλέγει μία λέξη που έχει αίγλη, δύναμη, δηλωτικότητα και πολυσημία στην ερμηνεία της”, σχολίασε ο Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Μπαμπινιώτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, σχετικά με την ανάρτηση στο Twitter της λέξης “διαλεκτική” από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας. “Η λέξη διαλεκτική είναι από το διαλέγομαι. Δηλαδή ανταλλάσσω ερωτήσεις και απαντήσεις. Κάνω μία συν-ζήτηση, μία συζήτηση από κοινού με κάποιον άλλον. Μία συζήτηση που είναι της αλήθειας, με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Και από την πρόθεση -δια, η οποία δηλώνει αμοιβαιότητα δηλαδή δίνω και παίρνω. Δεν είμαι μόνος μου, δεν ακούω τον εαυτό μου και τη φωνή μου, αλλά ακούω και τον άλλον.

Αυτό άλλωστε είναι η διαλεκτική τέχνη που ξεκινάει, όπως έχει γίνει κυρίως γνωστό από τον Σωκράτη στους Πλατωνικούς Διαλόγους” εξήγησε ο κ. Μπαμπινιώτης. “Δεν ξέρω εάν ο Ίλον Μάσκ θέλησε συνειδητά να δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να ακούμε τα επιχειρήματα του άλλου, γιατί είναι και ένας περίεργος άνθρωπος. Δεν μας κάνει εντύπωση, αν σκεφτούμε ότι ο

Ζούκερμπεργκ μίλησε για το “meta”, θέλοντας να πει τι μπορεί να γίνει αυτό που είναι το σημερινό Facebook στην εξέλιξή του, πώς μπορεί να είναι κάτι “μετά”, δηλαδή πέρα από το υπάρχον, σε μία μετάβαση. Και ο Μπόρις Τζόνσον στον ΟΗΕ ξεκίνησε να λέει “πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει”. Έχω την αίσθηση, ότι όταν θέλουν να δώσουν μία αίγλη στον λόγο τους, μία βαρύτητα, μία δύναμη ίσως και να εντυπωσιάσουν, επιλέγουν ελληνικές λέξεις” συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με την τάση των νέων να χρησιμοποιούν πολλά αγγλικά και να κόβουν τις λέξεις και αν αυτό συνιστά μια πραγματική απειλή για την γλώσσα, ο κ. Μπαμπινιώτης έδωσε αρνητική απάντηση. “Ο νέος που γράφει έτσι, μπαίνει μέσα στην τάξη, του δίνουν το θέμα της έκθεσης και αρχίζει και γράφει κανονικότατα ελληνικά. Άρα είναι κάτι άλλο αυτό, που το κάνει στην παρέα. Έτσι, όταν γράφει σε κάποιον είναι ένα είδος κώδικα, όπως και η γλώσσα των νέων. Έχει μία μορφή κώδικα και χρησιμοποιεί τύπους και σημασίες, οι οποίοι αποκλίνουν από την κοινή γλώσσα. Όμως τα ίδια τα παιδιά μόλις μπουν μέσα στην τάξη και πρέπει να εκφραστούν επίσημα ή να γράψουν κάτι που να έχει σημασία, τότε πια περνούν στην κοινή γλώσσα, στον κοινό κώδικα. Άρα αυτές οι αποκλίσεις από τονnκώδικα της κοινής γλώσσας δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι μορφές επικοινωνίας νέων ή ομάδων, οι οποίες δεν μπορούν να επηρεάσουν τη γλώσσα” επισήμανε ο κ. Μπαμπινιώτης.

Αν και γενικά δεν μασάει τα λόγια του, ο Μασκ επιλέγει ορισμένες φορές να κάνει πιο αινιγματικές αναρτήσεις, θέλοντας ενδεχομένως να βάλει τους followers του να «σκεφτούν» για να… συμπληρώσουν τα κενά. Μία από αυτές τις αναρτήσεις έκανε ο CEO της SpaceX, όταν ανέβασε ένα tweet με μία μόνο λέξη, και αυτή ελληνική.

«Διαλεκτική» έγραψε στο post του o 52χρονος, αφήνοντας τους followers του να… ψάχνονται για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη και σε τι μπορεί να αναφέρεται.

Φυσικά, αρκετοί χρήστες κατέφυγαν στο Google Translate και κατόπιν στο λήμμα «Dialectics» της Wikipedia προκειμένου να καταφέρουν να βγάλουν άκρη, ενημερώνοντας κατόπιν τους άλλους σχολιαστές για την «τέχνη να φτάνει κανείς στην αλήθεια μέσω της σύγκρουσης αντίθετων απόψεων».

Ενδιαφέρον είχαν όμως και οι θεωρίες πολλών χρηστών για τον λόγο που ο Μασκ πόσταρε αυτή τη λέξη, με κάποιους να την εκλαμβάνουν ως αναφορά στη σύγκρουση Ρωσίας- Ουκρανίας και άλλους να… τρολάρουν, λέγοντας ότι πρόκειται πιθανόν για το όνομα του επόμενου παιδιού του.

Dialectic (Greek: διαλεκτική, dialektikḗ; related to dialogue; German: Dialektik), also known as the dialectical method, is a discourse between two or more people holding different points of view about a subject but wishing to establish the truth through reasoned argumentation.

Another way Elons saying Ukraine needs to give in to Russias demands. He still hasn’t figured out his appeasement plan isn’t needed or wanted by Ukraine!

Oh you’re having another kid with some random woman who works for you and this is their name. Got it.

like, if i met any dude named aristotle i would assume he was smarter than me

It is a method that is seldom used in the public sphere nowadays for it requires 2 individuals interested in the truth.

Most politicians are lawyers. Lawyers don’t care about dialectics or the truth. They’re interested in winning arguments. pic.twitter.com/vycTYLKwMo

— Pope of Muskanity (@RationalEtienne) October 25, 2022