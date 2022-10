Πύθωνας έφαγε γυναίκα: Φρικτός θάνατος για 53χρονη

Ενας πύθωνας μήκους 7 μέτρων, έφαγε ζωντανή μία γυναίκα στην Ινδονησία, αφού πήγε στη ζούγκλα για να μαζέψει καουτσούκ. Η 54χρονη Jahrah εξαφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (21/10) σε δασική περιοχή κοντά στο σπίτι της οικογένειάς της στην επαρχία Jambi, στο δυτικό νησί της Σουμάτρας, όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Daily Mail». Οι ντόπιοι έστειλαν ομάδες αναζήτησης και δύο ημέρες αργότερα βρήκαν ένα τεράστιο φίδι σε ένα ξέφωτο του δάσους με πρησμένο στομάχι και όταν το άνοιξαν βρήκαν μέσα το πτώμα της 54χρονης γυναίκας.

Ο επικεφαλής του χωριού της Jarah, δήλωσε ότι ο πύθωνας πιθανότατα να σκότωσε την άτυχη 54χρονη, χρησιμοποιώντας το σώμα του για να την πνίξει. Η διαδικασία του πνιγμού διήρκησε περίπου δύο ώρες, τόνισε ο επικεφαλής του χωριού.

