Ρίσι Σούνακ σύζυγος: Ποια είναι η Αξάτα Μούρτι – Κόρη Ινδού μεγιστάνα, πλουσιότερη από τον βασιλιά

Ο Ρίσι Σούνακ οδεύει προς την Ντάουνινγκ, καθώς όλα δείχνουν ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός τηw Βρετανίας, μετά την απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον από την κούρσα διαδοχής. Καθώς ο υπουργός Οικονομικών φαίνεται να κερδίζει την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, το Νο 10 αναμένεται να υποδεχθεί τα νέα πρόσωπα μέσα σε λίγους μήνες. Ο Ρίσι Σούνακ, εκτός από τους συνεργάτες του, έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, την σύζυγό του Αξάτα Μούρτι και τις δύο τους κόρες.

Η Αξάτα Μούρτι είναι κόρη Ινδού μεγιστάνα της πληροφορικής Narayana Murthy – και αυτή τη στιγμή κατέχει μερίδιο 430 εκατομμυρίων λιρών στην επιχείρηση του πατέρα της, γεγονός που την καθιστά πλουσιότερη από τον βασιλιά, σύμφωνα με την Daily Mail. Είναι διευθύντρια της επενδυτικής εταιρείας Catamaran Ventures ενώ το 2010 λάνσαρε τη δική της μάρκα μόδας, «Akshata Designs». «Με ενδιαφέρει η ιστορία πίσω από ένα συγκεκριμένο ρούχο, η αυθεντικότητά του, η δεξιοτεχνία και η προστασία μιας πλούσιας κληρονομιάς», είχε πει η Αξάτα στη «Vogue India».

Μαζί, το ζευγάρι έχει συνολική περιουσία 730 εκατομμυρίων λιρών, όπως αποκάλυψε τον Μάιο η Sunday Times Rich List. Η Αξάτα και ο αδελφός της Rohan ανατράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, ενώ η μητέρα και ο πατέρας τους ακολούθησαν καριέρες στη μηχανική και την επιστήμη, σύμφωνα με το Tatler. Ενώ ο Narayana συνέχισε να ιδρύει την Infosys και να δημιουργεί την περιουσία του, η μητέρα της Αξάτα, Sudha, έγινε η πρώτη γυναίκα μηχανικός που εργάστηκε για τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ινδίας, την TELCO.

Αφού τελείωσε το σχολείο, η Αξάτα μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα οικονομικά και τα γαλλικά στο Claremont McKenna College στην Καλιφόρνια και στη μόδα και του merchandising στο Λος Άντζελες. Αξάτα και Ρίσι γνωρίστηκαν, όταν εκείνη μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για MBA. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2009, παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, όπου και διέμεναν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

