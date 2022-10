Πρόσωπο μυρμηγκιού – φωτογραφία: Η ανατριχιαστική εικόνα που έγινε viral

Εντυπωσιακές ήταν για ακόμη μία χρονιά οι συμμετοχές στον διαγωνισμό «Small World» της Nikon, με τη φωτογραφία του Λιθουανού Δρ. Ευγκένιους Καβαλιάουσκας να κλέβει τις εντυπώσεις και να γίνεται viral σε ολόκληρο το διαδίκτυο. H ιαπωνική πολυεθνική εταιρεία προϊόντων οπτικής και απεικονίσεων διεξάγει εδώ και 47 χρόνια το συγκεκριμένο διαγωνισμό, στον οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν έντομα και μικροοργανισμούς με τη χρήση οπτικού μικροσκόπιου, και τα αποτελέσματα να είναι μοναδικά.

Ανάμεσα στις πολλές συμμετοχές αυτή που προκαλεί… τρόμο είναι το κοντινό πλάνο στο πρόσωπο ενός μυρμηγκιού (καμπόνωτος), που μπορεί να κέρδισε μόνο μια διάκριση και όχι το πρώτο βραβείο, αλλά άφησε… άυπνο πολύ κόσμο.

This hellish-looking thing is real, and you've actually seen it before: This is what an ant looks like up close. This shot by photographer Eugenijus Kavaliauskas was magnified five times under a microscope.

📸: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/aNCTO2mbg2

