Άστον Βίλα – Στίβεν Τζέραρντ: Απολύθηκε ο Άγγλος τεχνικός

Ο Στίβεν Τζέραρντ απολύθηκε χθες το βράδυ από τη διοίκηση της Αστον Βίλα, καθώς η αγγλική ομάδα παρουσιάζει μεγάλα αγωνιστικά προβλήματα στην αρχή της σεζόν στη Premier League. Ο Άγγλος τεχνικός είδε την πόρτα της εξόδου, όπως σχετικά ανακοίνωσε η ομάδα του Μπέρμιγχαμ: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Στίβεν για τη σκληρή δουλειά και τη αφοσίωσή του και του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον» ανέφερε ο εκπρόσωπος του συλλόγου. Τη φετινή σεζόν η Βίλα είχε τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες.

Ο Τζέραρντ είχε αναλάβει την Αστον Βίλα το Νοέμβριο του 2021 μετά την εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει στην Ρέιντζερς, ενώ το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα είχε διάρκεια μέχρι το 2025. Συνολικά ήταν στον πάγκο της σε 40 παιχνίδια μετρώντας 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 19 ήττες. Για την αντικατάσταση του η ομάδα του Μπέρμιγχαμ ξεκίνησε επαφές με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η διοίκηση ήδη έχει κάνει τις πρώτες επαφές και προσπαθεί να πείσει τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος παραμένει χωρίς δουλειά μετά την απόλυση του από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η περίπτωση του είναι δύσκολη, αλλά η Αστον Βίλα θα κάνει τα πάντα για να τον πείσει ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022