Καινούργιου – Γκουντάρας: «Θέλω έναν άντρα σαν εσένα»

Η Κατερίνα Καινούργιου πολλές φορές μιλά ανοιχτά μέσα από την εκπομπή της για την προσωπική της ζωή, ενώ δεν κρύβει τη μελαγχολία και την επιθυμία της, να γνωρίσει τον ιδανικό άντρα. Αυτή τη φορά, αφορμή για τις νέες δηλώσεις της παρουσιάστριας, αποτέλεσε η στήριξη του συνεργάτη της, Γρηγόρη Γκουντάρα, στη σύζυγό του Νάταλι Κάκκαβα, η οποία συμμετέχει στο Just the 2 of us. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας με τους δύο γιους του, βρέθηκαν στο πλατό του show και το βίντεο αυτό προβλήθηκε και στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Λίγο αργότερα, ο συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, δεν έκρυψε την ευτυχία του, για την εδώ και 12 χρόνια σύζυγό του, τονίζοντας πως μεγαλώνουν μόνοι τους τα δύο παιδιά τους και πως έχουν απόλυτη αγάπη ο ένας για τον άλλο.

Ακούγοντάς τον, η Κατερίνα Καινούργιου δεν έκρυψε την ελπίδα να γνωρίσει και εκείνη κάποτε έναν τέτοιο άντρα: «Γρηγόρη θέλω έναν άντρα σαν εσένα, θέλω να ζήσω αυτόν τον έρωτα και την αγάπη και το μαζί» τόνισε η παρουσιάστρια. Πριν από έναν χρόνο περίπου, η Κατερίνα Καινούργιου χώρισε από τον επιχειρηματία Φίλιππο Τσαγκρίδη, με τον οποίο βρισκόταν περίπου για τρία χρόνια σε σχέση. Μιλώντας μάλιστα πριν μερικές ημέρες με τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της είχε πει χαρακτηριστικά:

«Ποιος Φίλιππος καλέ; Ο Φίλιππος δεν έχεις μάθει τα νέα του; Έχει προχωρήσει στη ζωή του. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αν έχει προχωρήσει για καλό ή θα του βγει σε κακό, αυτό είναι άλλο θέμα». Σε απάντηση ο Νίκος Κοκλώνης είχε σημειώσει: «Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ξεκολλήσει ποτέ από σένα. Το λέω και στην κάμερα να το ακούσει».