Χρυσή Μπάλα 2022 – απονομή: Φαβορί ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης

Απόψε το βράδυ (περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας), ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά θα παραλάβει τη «Χρυσή Μπάλα», το κορυφαίο βραβείο σε ατομικό επίπεδο για έναν ποδοσφαιριστή, που απονέμει σε ετήσια βάση το γαλλικό περιοδικό «France Football». Ο 34χρονος άσος είναι το απόλυτο φαβορί, ενώ αντίθετα, στην κατηγορία των γυναικών, οι βασικές υποψήφιες είναι δύο, και συγκεκριμένα η Ισπανίδα Αλεξία Πουτέγιας και η Αγγλίδα Μπεθ Μιντ. Η τελετή, θα φιλοξενηθεί στο «Théâtre du Châtelet», στο Παρίσι. Το αποκορύφωμα της φαντασμαγορικής βραδιάς θα γίνει λίγο πριν τις 23:00 ώρα Ελλάδας, όταν θα ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμο του παίκτη ο οποίος θα διαδεχθεί τον Λιονέλ Μέσι, επτά φορές κάτοχο του βραβείου.

Ο Μπενζεμά εμφανίζεται ως ο Νο 1 υποψήφιος, αφού κατέκτησε το Champions League, το ισπανικό πρωτάθλημα και το Nations League, σημειώνοντας 50 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, η «Χρυσή Μπάλα» των γυναικών φαίνεται πολύ πιο «ανοικτή» για την τέταρτη φορά που θα απονεμηθεί.. Η 28χρονη κάτοχος του τροπαίου, Αλεξία Πουτέγιας, κατέκτησε σχεδόν απροσδόκητα το τρόπαιο της UEFA για την καλύτερη παίκτρια της χρονιάς στα τέλη Αυγούστου, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και της «κόστισε» τη συμμετοχή στο Euro. Από την πλευρά της, η 27χρονη επιθετικός της Αρσεναλ, Μπεθ Μιντ, είναι μία άξια αντίπαλος, καθώς αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια και κορυφαία σκόρερ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που κέρδισε τον Ιούλιο η Εθνική Αγγλίας.

