Πόλεμος Ουκρανία – βομβαρδισμοί: Συναγερμός για επιδρομές στη χώρα

Αεροπορικός συναγερμός σήμανε την Κυριακή σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις περιφερειακές στρατιωτικές διοικήσεις, καθώς θεωρούν πως επίκεινται βομβαρδισμοί. Συγκεκριμένα, προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και εκκλήσεις για μετάβαση σε καταφύγια δημοσιεύθηκαν στα κανάλια Telegram των περιφερειακών στρατιωτικών διοικήσεων στις περιοχές Πολτάβα, Τσερνίχοφ, Τσερκάσι, Τσερνίβτσι, Οδησσός, Ιβάνο-Φρανκίβσκ, Ρίβνε, Σούμι, καθώς και του Χμελνίτσκι. Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο και στην περιοχή της Ζαπορίζια, σε εδάφη που ελέγχονται από τον ουκρανικό στρατό.

Παράλληλα, το ουκρανικό Υπουργείο Επανένταξης των κατεχόμενων από τη Ρωσία εδαφών της Ουκρανίας έδωσε συμβουλές στους κατοίκους για το πώς να προστατευτούν από τις επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι. «Τα εχθρικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) προκαλούν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις των κρίσιμων υποδομών μας. Αποτελούν επίσης σημαντικό κίνδυνο για τους πολίτες: τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι μπορούν να μεταφέρουν αρκετές δεκάδες κιλά εκρηκτικών και να δημιουργήσουν ισχυρό ωστικό κύμα όταν χτυπήσουν. Ευτυχώς, η αεράμυνά μας καταφέρνει να καταρρίψει τα περισσότερα από τα εχθρικά UAV, αλλά η δική μας ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα», αναφέρει το μήνυμα.

