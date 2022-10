Θανάσης Χειμωνάς ΕΡΤ: «Δεν έχω μετανιώσει, ούτε κόμμα δεν θα άλλαζα, με προσέβαλε»

Ο Θανάσης Χειμωνάς βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Αυτός και ο άλλος» το βράδυ της Παρασκευής όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μέσα σε όλα, ο δημοφιλής συγγραφέας αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται ο ίδιος στα social media, το φλερτ μέσω διαδικτύου αλλά και το πολυσυζητημένο «σχόλιο» με τον Πάριο. Πιο συγκεκριμένα, ο Θανάσης Χειμωνάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο αριθμός των βιβλίων που πουλάει ένας συγγραφέας δεν παίζει κανένα ρόλο από τους followers στα social media. Αν ήταν έτσι εγώ θα ήμουν best sellerας. Από όλους αυτούς που σου πατάνε likes και καρδούλες, ένας στους εκατό θα αγοράσει το βιβλίο σου. Το ίδιο ισχύει και με τις ψήφους στις εκλογές».

«Ερωτικά μηνύματα στα social media δεν δέχομαι τόσα όσα θα ήθελα. Σπάνια οι γυναίκες στέλνουν στους άντρες, το κλασικό είναι ο άντρας που στέλνει «γεια σου κούκλα» και τέτοια. Παλιά έχει συμβεί κατά καιρούς και έχω στείλει και εγώ. Με πολλή προσοχή όμως γιατί πλέον μπορεί να πας και φυλακή και να μπλέξεις». «Σε εκείνο το σχόλιο με τον Πάριο δεν θα άλλαζα ούτε κόμμα! Με προσέβαλε η συγκεκριμένη κυρία και της απάντησα στη γλώσσα της. Πολύς κόσμος βγαίνει και λέει ότι είμαι σεξιστής για αυτό το σχόλιο, που δεν ισχύει γιατί μπορεί να είναι χυδαίο αλλά δεν είναι σεξιστικό το σχόλιο. Απλώς να πω ότι στο συγκεκριμένο ποστ, που από κάτω ήταν ο διάλογος, είχα υπερασπιστεί τη Βίκυ Σταμάτη λέγοντας ότι την έχουν βάλει στη φυλακή μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα του Τσοχαντζόπουλου. Αλλά αυτό πέρασε απαρατήρητο. Όχι, δεν έχω μετανιώσει και θεωρώ μάλιστα ότι η ιστορία με τον Πάριο – για την οποία δικαιώθηκα στο δικαστήριο – είναι από τις κορυφαίες στιγμές του ελληνικού Facebook» πρόσθεσε, επίσης, ο Θανάσης Χειμωνάς στο late night της δημόσιας τηλεόρασης.

Η ανάρτηση που είχε κάνει μετά τις αντιδράσεις:

“Λοιπόν, ό,τι διαβάζετε συνέβη όντως χθες στον τοίχο μου στο Facebook. Όλα αυτά που διαβάσατε τα είπα όντως έτσι. Δικό μου είναι το προφίλ, δεν ήταν χακαρισμένο και δεν είχα πιει ουίσκια όταν τα έγραψα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεών μου ωστόσο δηλώνω πως και σήμερα θα έκανα το ίδιο, όπως άλλωστε έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Δυστυχώς είμαι άνθρωπος, δεν είμαι καθόλου politically correct και όταν νιώθω πως κάποιος με προσβάλλει απαντώ με τέτοιο τρόπο ώστε η σύγκρουση να τελειώνει μια και καλή. Το ήθος και την ευγένειά μου τα ξέρουν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι άνθρωποι που με έχουν γνωρίσει προσωπικά. Ας βγει ένας, ΕΝΑΣ, να με διαψέυσει.

Όταν όμως γίνεσαι από το πρωί ως το βράδυ στόχος φανατικών κάφρων που σε προσβάλλουν με τα χειρότερα λόγια αναγκαστικά θα αντιδράσεις. Όποιος έχει ΙQ πάνω από 60 γνωρίζει πως η χυδαιότητα δεν κρύβεται πίσω από απρόσωπες σεξουαλικές βρισιές αλλά από εκφράσεις τύπου “Ευτυχώς πέθανε ο πατέρας σου και δεν βλέπει τα χάλια σου”, “Ο Χειμωνάς είναι σίγουρα μπάσταρδος, αποκλείεται να είναι γιος αυτών των δύο ιερών τεράτων” ή ακόμη και “Γι αυτό αυτοκτόνησε (!) ο Γιώργος Χειμωνάς, για να μη βλέπει τα χάλια του γιού του” (ναι, το έχω διαβάσει κι αυτό).

Η τύπισσα που αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου βέβαια δεν είπε κάτι τέτοιο.

Όποιος όμως διάβασε τον διάλογο βλέπει ποιος ξεκίνησε τον καυγά και ποιος έβαλε τις μανάδες στο παιχνίδι. Έτσι, σήμερα με βρίζει με ακατνόμαστες φράσεις όλη η Ελλάδα, από την άκρα Δεξιά έως την άκρα Αριστερά. Μέχρι και νυν πασόκοι (τους οποίους ευχαριστω by the way). Γιατί; Γιατί έβρισα κάποια στο Facebook; Σε ένα παλιό θρεντ το οποίο η ίδια διέδωσε ενώ θα είχε περάσει απαρατήρητο; Μα τότε η μισή Ελλάδα θα έπρεπε να βρίζει την άλλη μισή. Απλώς, ήταν η σειρά μου να λιντσαριστώ. Μετά τον Πέτρο Τατσόπουλο, τον Χρήστο Χωμενίδη, τη Λένα Διβάνη, ακόμα και την φίλη μου την Ευδοκία Λέλεδάκη που τράβηξε χειρότερα για ένα αθώο φώτοσοπ.

Και φυσικά, όλα αυτά δε συμβαίνουν επειδή έβρισα μια άσχετη στο Facebook. Απλώς τιμωρούμαι για τις απόψεις μου, για τις ιδέες μου, για το ότι λέω αυτά που πιστεύω ενώ οι άλλοι σιωπούν. Και φυσικά πληρώνω την ένταξή μου στο ΠΑΣΟΚ. Πήγα στο ΠΑΣΟΚ το 2012. Την εποχή που όλοι μου έλεγαν: “Ποιο ΠΑΣΟΚ μωρέ, τελειωμένο είναι, τράβα στον ΣΥΡΙΖΑ για να βγεις βουλευτής”. Και έμεινα στο ΠΑΣΟΚ τώρα που όλοι μου λένε “Ποιο ΠΑΣΟΚ μωρέ, τελειωμένο είναι, τράβα στο Ποτάμι για να βγεις βουλευτής”. Εκεί όμως ανήκα ιδεολογικά, τι να έκανα; Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν πως ποτέ δεν έκανα p.r. ποτέ δεν έκανα κινήσεις που δεν πίστευα μόνο και μόνο για να “ανέβω”. Και αυτό το πλήρωσα και ως συγγραφέας και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός.

Μου λένε διάφοροι: “Είσαι συγγραφέας, μη βρίζεις” ή “Είσαι πολιτικός, θα χάσεις ψήφους”.

Ε, λοιπόν στ’αρχίδια μου αν στις επόμενες εκλογές δεν βρω ούτε την ψήφο μου! Στ’ αρχίδια μου αν δεν αγοράσει κανείς τα γαμωβιβλία μου! Θα μπορούσα να το παίζω διανοήση, να ποστάρω τσιτάτα του Ελύτη και να διαφημίζω τα βιβλία μου. Στο σπίτι μου έμαθα όμως να έχω το θάρρος της γνώμης μου. Και να τη λέω αδιαφορώντας για το όποιο αποτέλεσμα. Επίσης, στο σπίτι μου έμαθα να υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα ΟΛΩΝ. Όπως λοιπόν παλιότερα υπερασπίστηκα τον Σακκά, έτσι υπερασπίζομαι την Σταμάτη. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα a la carte. Όποιος λοιπόν θέλει να με διαγράψει, είναι φυσικά ελεύθερος να το κάνει.

Ναι, έβρισα τη μάνα της κυρίας και θα κάνω το ίδιο σε οποιονδήποτε με ξαναπροκαλέσει. Πριν όμως με διαγράψετε, κάντε μια βόλτα στο ίντερνετ και διάβάστε αυτά που γράφονται για μένα. Τέλος, υπάρχει όντως ένας άνθρωπος στον οποίο θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Πρόκειται φυσικά για τον Γιάννη Πάριο τον οποίο θεωρώ εξαιρετικό τραγουδιστή, έχω ακούσει πως είναι και υπέροχος άνθρωπος και λυπάμαι που τον έμπλεξα σε αυτή την ιστορία. Απλώς, ήταν το πρώτο όνομα που μου ήρθε στο μυαλό και έπρεπε να προλάβω το ΚΤΕΛ!”