Ντικέμπε Μουτόμπο καρκίνος: Διαγνώστηκε με όγκο ο θρύλος του ΝΒΑ

Άσχημα είναι τα νέα για τον θρυλικό πρώην μπασκεμπολίστα του ΝΒΑ, Ντικέμπε Μουτόμπο. Όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο (15/10), ο Hall of Famer ξεκίνησε άμεσα θεραπείες, καθώς διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Στην ανακοίνωση του ΝΒΑ, τονίζεται ότι ο Κονγκολέζος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του ζητούν την διακριτικότητα όλων. Ο παλαίμαχος σέντερ των Νάγκετς, των Χοκς, των Σίξερς, των Νετς, των Νικς και των Ρόκετς παρακολουθείται από μία ομάδα ειδικών γιατρών στην Ατλάντα.

Ο Μουτόμπο έπαιξε στο NBA από το 1991 έως το 2009 και έκλεισε την καριέρα του με 9,8 πόντους, 10,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2,8 μπλοκ σε 1.196 αγώνες. Ήταν οκτώ φορές All-Star, τέσσερις φορές Αμυντικός της χρονιάς, δύο φορές κορυφαίος ριμπάουντερ και τρεις μπλοκέρ, ενώ το #55 έχει αποσυρθεί από Χοκς και Νάγκετς.

The NBA issued today the following statement on behalf of Dikembe Mutombo and his family. pic.twitter.com/ZkuqwwUFVG

