Ουκρανία: Η απελπιστική κατάσταση του ρωσικού στρατού

Σύμφωνα με ακτιβιστές για τα δικαιώματα των πολιτών και αναφορές των μέσων ενημέρωσης, η Ρωσία στράφηκε μετά τους φυλακισμένους που έχουν ήδη στρατολογηθεί στις ρωσικές μισθοφορικές δυνάμεις και στους κατάδικους. «Από το τέλος Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Άμυνας έχει αρχίσει να στρατολογεί καταδίκους» επεσήμανε η ανεξάρτητη ερευνητική ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Vazhnye Istorii (Σημαντικές Ιστορίες). Ο ρωσικός ιστότοπος, ο οποίος επικρίνει το Κρεμλίνο, αναφέρθηκε στις επισκέψεις στρατιωτικών σε φυλακές ποινικών στην περιφέρεια Ριαζάν κοντά στη Μόσχα και στη Σταυρούπολη στο Βόρειο Καύκασο. Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των πολιτών από την οργάνωση Gulagu.net είχαν προηγουμένως κάνει αναφορές για απόπειρες στρατολόγησης στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ.

Η εταιρεία μισθοφόρων Wagner, η οποία χρηματοδοτείται από τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, έναν έμπιστο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στρατολογούσε ήδη από το καλοκαίρι φυλακισμένους για να τους χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φέρεται ότι εικονίζει τον ίδιο τον Πριγκόζιν να εμφανίζεται μπροστά σε φυλακισμένους και να τους υπόσχεται ότι θα αποφυλακισθούν, αν δεσμευθούν να υπηρετήσουν για έξι μήνες ως μισθοφόροι στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Vazhnye Istorii, οι στρατηγοί του τακτικού στρατού υπόσχονται επίσης στους φυλακισμένους ότι θα απελευθερωθούν μετά την επιχείρηση.

Οι πρώην φυλακισμένοι φέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν σε μια ειδική μονάδα με την ονομασία «Καταιγίδα». Το υπουργείο Άμυνας λέγεται ότι στρατολογεί ειδικά μεταξύ φυλακισμένων που είχαν προηγουμένως υπηρετήσει στις υπηρεσίες ασφαλείας και που μπορεί να έχουν εμπειρία σε μάχες.

In this video from #Russia, oligarch Prigozhin, who is close to Putin and runs the Wagner private military company, is pitching to prison inmates, trying to recruit them for his PMC to deploy in the #war against #Ukraine:

