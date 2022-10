Τζορτζ Τσούνης: Επίτιμος δημότης Ναυπακτίας ανακηρύχθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ

Επίτιμος δημότης Ναυπακτίας ανακηρύχθηκε ο Τζορτζ Τσούνης, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η τελετή έλαβε χώρα χθες Κυριακή 9/10 στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη. Το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης (ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού), ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς, Σπήλιος Λιβανός, Γιώργος Βαρεμένος και Θάνος Μωραΐτης, η πολιτεύτρια Χριστίνα Φούντζουλα, ο δήμαρχος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος και ο δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας, η αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά, ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και εκπρόσωποι συλλόγων.

Σημειώνεται ότι η ανακήρυξη του κ. Τσούνη σε επίτιμο δημότη Ναυπακτίας έγινε επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης της 451ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Σε ανάρτησή του, έγραψε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ρίζες μου. Ήταν μεγάλη μου τιμή να γίνω επίτιμος δημότης στη Ναύπακτο, μια πόλη που θα είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου. Οι καλύτεροι μου φίλοι από τον Πλάτανο το χωριό των γονιών μου ήταν επίσης εκεί για να μοιραστούν μαζί μου αυτή την πολύ ευτυχισμένη μέρα που θα θυμάμαι πάντα»

I'll never forget my roots. I was deeply honored to be made an honorary citizen in Nafpaktos, a city that will always be close to my heart. My best friends from Platanos the village of my parents were also there to share this very happy day with me which I'll always cherish. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/M7mu7JoiIT

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) October 9, 2022