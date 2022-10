Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022: Νέα καμπάνια για τα συναισθήματα των νέων

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι η σημερινή 10η Οκτωβρίου και το μήνυμα του World Federation for Mental Health και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι: «Ας κάνουμε την ψυχική υγεία και την ευημερία παγκόσμια προτεραιότητα – Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority». Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αφιερώσει το έτος 2022 στους Νέους, ανακηρύσσοντας το έτος 2022 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας – European Year of Youth. Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος δημιούργησε μια καμπάνια που απευθύνεται στο νεανικό κοινό, με κεντρικό μήνυμα: «Όλα τα Συναισθήματα είναι ΟΚ!».

Στο σποτ της καμπάνιας, πρωταγωνιστές είναι τα γνωστά σε όλους emoji, που χρησιμοποιούνται από τους νέους καθημερινά στο πλαίσιο της ψηφιακής επικοινωνίας. Το σενάριο του σποτ βασίζεται στο μήνυμα ότι δεν πρέπει να δείχνουμε μόνο τα συναισθήματα που θεωρούμε ότι οι άλλοι θεωρούν αποδεκτά, καθώς όλα τα συναισθήματα χρειάζονται τον χώρο τους. Με το να αποδεχτούμε και να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας, θα είμαστε σε θέση να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των νέων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα παγκοσμίως, για τη διασφάλιση ενός πιο ελπιδοφόρου αύριο για τις κοινωνίες.



Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά:

Κάθε χρόνο, ένας στους πέντε έφηβους αντιμετωπίζει τουλάχιστον ένα ψυχολογικό πρόβλημα (Πηγή: Mental Health Europe) Ο αντίκτυπος της πανδημίας άσκησε περαιτέρω πίεση στην ψυχική υγεία των νέων. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και εκθέσεις διαφόρων οργανισμών (UNICEF, ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), τα προβλήματα ψυχικής υγείας μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί, κατά την περίοδο 2020-2021. Εννέα εκατομμύρια έφηβοι (ηλικίας 10-19 ετών) αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία και η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων στην Ευρώπη (UNICEF).

H Δρ. Αθηνά Φραγκούλη – Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος τονίζει ότι «οι δράσεις για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, θα πρέπει να ξεκινούν από τα προσχολικά ακόμα χρόνια. Από την ίδρυσή της, η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος υλοποιεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα, οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά και τους εφήβους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Είναι επιτακτική η ανάγκη της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης μέσω της δημιουργίας αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας για παιδιά και εφήβους, που αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της χώρα μας».