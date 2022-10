Κριστιάνο Ρονάλντο πόσα γκολ έχει: Έφτασε τα 700 στην καριέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στο 44′ του αγώνα της Premier League ανάμεσα στην Έβερτον και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λίβερπουλ και έφτασε τα 700 γκολ (σε 943 παιχνίδια) στην καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου έχει πλέον 144 γκολ με τη Μάντσεστερ ενώ στην καριέρα του έχει πετύχει 450 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 101 με τη Γιουβέντους και 5 με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Φυσικά η επίδοσή του είναι ρεκόρ! Με 691 γκολ ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι. Ο Ρονάλντο αν και δεν είναι καλά στη Μάντσεστερ συνεχίζει να γράφει ιστορία και περιμένει τον Δεκέμβριο για να αποφασίσει εάν θα παραμείνει ή θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα την τεράστια καριέρα του. Για να φτάσει στα 700 γκολ χρειάστηκε 20 χρόνια και 2 ημέρες! O Κριστιάνο έχει και 117 γκολ με την Πορτογαλία που είναι ρεκόρ σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είναι επίσης ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Champions League με 140 γκολ σε 183 εμφανίσεις. Στο Champions League έχει 105 γκολ με τη Ρεάλ, 21 με τη Μάντσεστερ και 14 με την Γιουβέντους.

700 – Cristiano Ronaldo has scored the 700th club goal of his career, 20 years and 2 days after his first goal.

5 – Sporting CP

118 – Man Utd (1st spell)

450 – Real Madrid

101 – Juventus

26 – Man Utd (2nd spell)

