Μαξ Φερστάπεν – Formula 1: Κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή

Ήταν μακράν ο πιο ανατρεπτικός αγώνας της Formula 1 για φέτος, γεμάτος ευτράπελα, ακόμη και στην τελευταία στροφή, με αποτέλεσμα ένα συμβάν στα τελευταία δευτερόλεπτα να αναδείξει πρωταθλητή τον Μαξ Φερστάπεν σε αυτό τον αγώνα! Ενώ ακόμη και όταν τελείωσε το γκραν πρι όλοι πίστευαν ότι ο τίτλος τελικά θα δοθεί στον Ολλανδό στο επόμενο γκραν πρι του Τέξας, δευτερόλεπτα αργότερα, την ώρα που ο Μαξ Φερστάπεν έδινε τη συνέντευξή του, ήρθε η ενημέρωση ότι οι αγωνοδίκες έκριναν το συμβάν μεταξύ Leclerc και Perez στο τελευταίο σικέιν και αφαίρεσαν τη δεύτερη θέση από τον Μονεγάσκο και την έδωσαν στον Μεξικανό.

Αυτό είχε σαν συνέπεια ο Ολλανδός να χτίσει την απαραίτητη διαφορά πόντων των 113 βαθμών από τον δεύτερο (πλέον τον Perez) και έτσι και μαθηματικά αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2022. «Είναι τρελό, τα συναισθήματά μου είναι απίστευτα. Ο πρώτος τίτλος, ήταν λίγο πιο… συναισθηματικός, ο δεύτερος πιο όμορφος», σχολίασε λίγο μετά την οριστικοποίηση του τίτλου, ο Φερστάπεν. To όνομα του Φερστάπεν αναγράφεται πλέον δυο φορές στο χρυσό τοίχο των πρωταθλητών της Formula 1.

The moment Max found out he was world champ 🙌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nQD8oVaplD

— Formula 1 (@F1) October 9, 2022