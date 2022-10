J2US πρεμιέρα: Η Κατερίνα Στικούδη για την ψυχαγωγική εκπομπή

Είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο εκρηκτικές παρουσίες του «Just the 2 of Us» και είναι έτοιμη για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι που «παίζει» στον Alpha κάθε Σάββατο στις 8:00 μμ. Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε σήμερα το πρωί στο πλατό του «Happy Day», και λίγο πριν την πρεμιέρα του σόου μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μοιράστηκε μικρά μυστικά από το “backstage” το οποίο αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχή σεζόν: Ανατροπές, ιδιαίτερα ντουέτα, ωραία σκηνικά αλλά και virtual reality, θα εντυπωσιάσουν και θα συζητηθούν πολύ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην αγάπη της για τον Νίκο Κοκλώνη και τον αυθορμητισμό του, ενώ μίλησε και για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο γιος της Βύρωνας όπως επίσης και για τη σχέση της με το σύζυγό της Βαγγέλη Σερίφη.