Καφές τιμή: Σημαντική αύξηση στις χώρες της ΕΕ

Σε πολυτέλεια εξελίσσεται μία από τις πλέον αγαπημένες συνήθειες μιας μεγάλης μερίδας πολιτών, που συνηθίζουν να ξεκινούν την ημέρα τους πίνοντας καφέ. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές έχουν επηρεάσει και το κόστος του ροφήματος. «Οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών καθιστούν αυτό το βασικό προϊόν σχεδόν είδος πολυτελείας», ανέφερε η Eurostat. Τον Αύγουστο οι τιμές του καφέ αυξήθηκαν κατά 16,9%, έναντι του Αυγούστου του 2021.

Το φρέσκο πλήρες γάλα κοστίζει τώρα 24,3% πιο ακριβά κατά μέσο όρο, ενώ οι καταναλωτές πλήρωσαν 22,2% περισσότερο για φρέσκο γάλα χαμηλών λιπαρών. Άλμα 33,4% κατέγραψε και η μέση τιμή της ζάχαρης, που άλλωστε εμφάνισε και τη μεγαλύτερη αύξηση. Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές αυξήθηκαν για τα τέσσερα αυτά προϊόντα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός της Μάλτας, όπου η τιμή του φρέσκου γάλακτος χαμηλών λιπαρών έμεινε αμετάβλητη. Η Φινλανδία και η Λιθουανία είδαν τις υψηλότερες αλλαγές στις τιμές του καφέ, με αυξήσεις κατά 43,6% και 39,9% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν η Σουηδία και η Εσθονία. Η Πολωνία κατέγραψε το μεγαλύτερο άλμα στην τιμή της ζάχαρης, που αυξήθηκε κατά 109,2% από τον Αύγουστο του 2021.

