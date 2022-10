GNTM Έβελυν: Χαμός με το τρανς μοντέλο -Κατέρρευσε όταν την «έκοψαν» οι κριτές

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του φετινού GNTM είδε την πόρτα της εξόδου από το ριάλιτι μοντέλων. Η Έβελιν, το τρανς μοντέλο αν και στο bootcamp πήρε 4 ναι από τους κριτές ωστόσο δεν κατάφερε να συνεχίσει στον διαγωνισμό και η αποχώρησή της ήταν άκρως επεισοδιακή. Όταν η διαγωνιζόμενη άκουσε από το στόμα της Βίκυς Καγιά ότι το ταξίδι της στο GNTM τελειώνει εκείνη δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την απόρριψη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε λυγμούς. Η αντίδρασή της προκάλεσε προβληματισμό και ανησυχία, αφού η ίδια κατέρρευσε ψυχολογικά και οι κριτές δεν ήξεραν πως να τη συνεφέρουν. Μάλιστα, κάλεσαν τους ψυχολόγους της παραγωγής γιατί δεν ήξεραν πως να χειριστούν όλη την κατάσταση. Η Βίκυ Καγιά, ο Τάσος Σοφρωνίου και ο Γιώργος Καράβας έτρεξαν να τη βοηθήσουν καθώς εκείνη δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Η ζωή είναι μπροστά σου, άλλαξες τόσα πολλά, θα κολλήσεις τώρα εδώ; Δεν πήγε καλά το bootcamp, it’s ok…», της είπε η Βίκυ, φωνάζοντας την ψυχολόγο της παραγωγής.

«Νιώθω πάρα πολύ απογοητευμένη. Μπορεί να πήγα λάθος στο bootcamp, δεν μου δώσατε ούτε μια ευκαιρία να επανορθώσω, ενώ μου λέγατε ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο», είπε η παίκτρια απευθυνόμενη στους κριτές, με εκείνους να ισχυρίζονται ότι δεν τα πήγε καλά στη φωτογράφιση. «Δεν έχει να κάνει με εσένα, είναι διαγωνισμός», της ξεκαθάρισε ο Γιώργος Καράβας. Αποχωρώντας από το σετ, η Έβελιν δήλωσε πως: «Δεν είμαι καλά προφανώς. Ήταν κάτι που δούλεψα πολύ σκληρά, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό… Ευχαριστώ, αυτά.. τέλος… period… Τι να με κάνετε εμένα; Αφού με διώξατε… Σας παρακαλώ αφήστε με να φύγω!», είπε στην κάμερα η συμμετέχουσα που έσκισε το χαρτάκι με το νούμερό της.

Τα σχόλια στο Twitter

Όπως ήταν αναμενόμενο το Twitter δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την επεισοδιακή αποχώρηση της Έβελιν.

Ρε Έβελιν,δεν είναι φιλανθρωπικό το παιχνίδι.Πόσες ευκαιρίες ήθελες;Και που σε πέρασαν στο catwalk με το άκυρο φορεματάκι και την καρπούζα,ήταν ήδη πάρα πολύ.Σόρυ αλλα εδώ της απάντησε καλά η Καγιά.Φταίνε και οι κριτές που τους φουσκώνουν τα μυαλά. #gntmgr — Η μπαστουνοφάντης!😆 🦌 (@epeidimporw) October 4, 2022

#GNTMgr η πρεπουσα αντίδραση της εβελιν όταν ακούει πως δεν περνάει pic.twitter.com/TPLUAahCQe — Ακάλυπτος (@Dinwepitagi) October 4, 2022

Ευτυχώς που η Εβελιν δεν μπήκε, θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα!!#gntmgr — Η φτωχειά της γειτονιάς 😱 (@S_marimar_) October 4, 2022

Το #gntmgr έπρεπε να προστατέψει την Έβελιν.Έπρεπε να κοπεί η τελευταία σκηνή , αλλά που.. — charlie brown (@pacatebos) October 4, 2022

Ένα παιδί σαν την Εβελιν, που έχει τόσα ψυχολογικά θέματα, θέλει μεγάλη προσοχή πως θα το χειριστείτε εκει στο #gntmgr… — Fricadela (@Fricadela1) October 4, 2022

Πάντως πολύ άσχημο όλο αυτό.Και για την Εβελιν και για τα τρανς ατομα γενικα.Υπαρχουν τοσοι ηλιθιοι που δεν τους πανε και τωρα θα νομιζουν πως ολα τα τρανς ατομα ειναι ετσι.Αλλα Ελλαδα ειμαστε οποτε δσν περιμενα κατι καλυτερο.Οτιδηποτε για να κανουμε νουμερα #gntmgr — Babis Stefanidis (@babis_68) October 4, 2022

first come the grief then the revenge #gntmGR pic.twitter.com/kBtmd8mJPv — Αντωνης (@akaloith) October 4, 2022