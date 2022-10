Δολοφονία τραγουδιστή Τουρκία: Έγκλημα σοκ για ένα τραγούδι

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δολοφονία του 45χρονου τραγουδιστή Ονούρ Σενέρ επειδή δεν ήξερε ένα τραγούδι που του ζήτησε παρέα σε νυχτερινό κέντρο στην Άγκυρα. Σύμφωνα με την Sabah η δολοφονική επίθεση σε βάρος του τραγουδιστή σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (2/10) από τρία άτομα τα οποία του ζήτησαν ένα τραγούδι το οποίο, όμως, εκείνος δεν γνώριζε. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες ο Σενέρ τραυματίστηκε βαρύτατα από τα χτυπήματα που δέχθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Αρχικα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα των δραστών που ζήτησε το τραγούδι από τον Σενέρ τσακώθηκε λεκτικά μαζί του αλλά γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του τραγουδιστή. Οι δράστες φέρονται να έστησαν καρτέρι στον τραγουδιστή την ώρα που αυτός έφευγε από το νυχτερινό κέντρο για να επιστρέψει σπίτι του. Στην επίθεσή τους, μάλιστα, φέρονται να χρησιμοποίησαν και σπασμένα γυαλιά για να επιτεθούν τον Σενέρ με ένα από τα χτυπήματα να τον πετυχαίνει στον λαιμό.

Musician Onur Şener was beaten to death in a bar in Ankara because he did not know the song. Those who killed Şener were two bureaucrats working in the Ministry of Labor and Social Security and an engineer working in TAI.https://t.co/rkJn5ZuQts#OnurŞener pic.twitter.com/wFri8odBXW

